Finanzaufsicht BaFin untersucht Konzernabschluss von Zalando
Frankfurt, 26. Jun (Reuters) - Der Online-Modehändler Zalando ist ins Visier der Finanzaufsicht BaFin geraten. Es lägen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Zalando SE gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, teilte die BaFin am Freitag mit. Daher sei am 19. Juni 2026 eine Prüfung des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 und des zugehörigen Lageberichts eingeleitet worden. Laut BaFin wurden im Anhang des Konzernabschlusses Angaben zu einer Transaktion mit einem nahestehenden Unternehmen im Rahmen des Erwerbs der About You Holding SE möglicherweise fehlerhaft unterlassen.
(Bericht von Ralf Banser, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)