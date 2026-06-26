Finanzaufsicht BaFin untersucht Konzernabschluss von Zalando

Frankfurt, ⁠26. Jun (Reuters) - Der Online-Modehändler Zalando ist ins Visier der Finanzaufsicht BaFin geraten. ‌Es lägen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Zalando ⁠SE ⁠gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, teilte die BaFin am Freitag mit. Daher sei am 19. Juni 2026 ‌eine Prüfung des ‌gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 und des ⁠zugehörigen Lageberichts eingeleitet worden. Laut ‌BaFin wurden ⁠im Anhang des Konzernabschlusses Angaben zu einer Transaktion mit einem nahestehenden Unternehmen ‌im ⁠Rahmen des Erwerbs ⁠der About You Holding SE möglicherweise fehlerhaft unterlassen.

(Bericht von Ralf Banser, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)