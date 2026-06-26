Finanzaufsicht BaFin untersucht Konzernabschluss von Zalando

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Frankfurt, ⁠26. Jun (Reuters) - Der Online-Modehändler Zalando ist ins Visier der Finanzaufsicht BaFin geraten. ‌Es lägen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Zalando ⁠SE ⁠gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, teilte die BaFin am Freitag mit. Daher sei am 19. Juni 2026 ‌eine Prüfung des ‌gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 und des ⁠zugehörigen Lageberichts eingeleitet worden. Laut ‌BaFin wurden ⁠im Anhang des Konzernabschlusses Angaben zu einer Transaktion mit einem nahestehenden Unternehmen ‌im ⁠Rahmen des Erwerbs ⁠der About You Holding SE möglicherweise fehlerhaft unterlassen.

(Bericht von Ralf Banser, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Zalando

Das könnte dich auch interessieren

Verdacht auf Bilanzfehler
Bafin prüft Zalando-Konzernabschlussheute, 05:13 Uhr · dpa-AFX
Bafin prüft Zalando-Konzernabschluss
Einzelhandel schwach
Modehändler H&M enttäuscht auch im zweiten Quartalgestern, 07:34 Uhr · dpa-AFX
Modehändler H&M enttäuscht auch im zweiten Quartal
Online-Einzelhändler
Zalando im Dax stark - Großaktionär kauft kräftig zu22. Juni · dpa-AFX
Zalando im Dax stark - Großaktionär kauft kräftig zu
Weitere Artikel