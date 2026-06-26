Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.06.2026

onvista · Uhr
Thema: E-Mobilität

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 26. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Argyle ResourceBericht Geschäftsjahr 2026
AvemioBericht Geschäftsjahr 2025
Aventis Energy Inc.Bericht Geschäftsjahr 2025
bettermoo(d) FoodBericht 3. Quartal 2026
EdelBericht 2. Quartal 2026
EMPEROR METALS INC.Bericht 1. Quartal 2027
GeelyBericht 1. Quartal 2026
Grande Portage ResourcesBericht 2. Quartal 2026
Graphano EnergyBericht 3. Quartal 2026
METALLIC MINERALSBericht 3. Quartal 2026
PYRUM INNOVATIONSBericht 1. Quartal 2026
Saga MetalsBericht 3. Quartal 2026
Silver47 ExplorationBericht 3. Quartal 2026
Spark Energy MineralsBericht 3. Quartal 2026
Text SABericht Geschäftsjahr 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Geely
PYRUM INNOVATIONS
Aventis Energy Inc.
Edel
Silver47 Exploration
Spark Energy Minerals
Argyle Resource
METALLIC MINERALS
Saga Metals
Avemio
EMPEROR METALS INC.
Grande Portage Resources
bettermoo(d) Food
Text SA
Graphano Energy

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