Moskau, ⁠26. Jun (Reuters) - Der russische Energieriese Gazprom erwartet im laufenden Jahr einen Anstieg des operativen Gewinns um sechs bis sieben Prozent. ‌Grund dafür seien steigende Lieferungen auf dem heimischen Markt sowie höhere Exporte nach China, ⁠sagte ⁠Vize-Chef Famil Sadygow am Freitag auf der Hauptversammlung. Im Jahr 2025 hatte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2,9 Billionen Rubel (rund 37,7 Milliarden Dollar) ‌betragen. Die Lieferungen im ‌Inland sollen Sadygow zufolge um zwei bis vier Prozent zulegen. Zudem dürften die Ausfuhren ⁠nach China steigen.

Gazprom ist gezwungen, seine Gasexporte ‌neu auszurichten. Durch ⁠den russischen Überfall auf die Ukraine hat der Konzern den Großteil seines Geschäfts auf dem lukrativen europäischen Markt ‌verloren. Nun ⁠versucht der Konzern, die Ausfuhren ⁠nach China deutlich zu steigern. Im Jahr 2025 lieferte Gazprom 38,8 Milliarden Kubikmeter Gas über die Pipeline "Power of Siberia" in die Volksrepublik.

(Bericht von Oksana Kobzeva, geschrieben von Matthias Inverardi, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)