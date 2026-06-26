

EQS-Media / 26.06.2026 / 09:26 CET/CEST



Hamburg Direct Bank gewinnt zwei German Brand Awards 2026

Digitalmarke der Hamburg Commercial Bank ist „Winner“ in den Kategorien „Newcomer Brand of the Year“ und „Banking & Financial Services”

Aus der Jurybegründung: „Gestaltung und Naming verbinden hanseatische Herkunft mit digitaler Zugänglichkeit, ohne die Nähe zur Muttermarke zu verlieren.“

HAMBURG – Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) wurde für ihre Digitalmarke Hamburg Direct Bank, über die sie Privatkunden Tages- und Festgeldprodukte anbietet, gleich zweifach mit dem German Brand Award 2026 als „Winner“ ausgezeichnet. Die Preise der Disziplin „Excellent Brands“ wurden am Donnerstag vom German Design Council in den Kategorien „Newcomer Brand of the Year“ und „Banking & Financial Services“ verliehen.

Klare Markenstrategie in einem gesättigten Markt

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnungen, gerade weil die Hamburg Direct Bank erst seit wenigen Monaten am Markt ist. In einem gesättigten Umfeld, in dem sich viele Anbieter über Zinsen positionieren, wollten wir ein eigenständiges Profil entwickeln: eine Marke, die auf Vertrauen baut und gleichzeitig mit fairen, transparenten Konditionen überzeugt. Dass das so schnell honoriert wird, bestätigt unseren Kurs und ist ein Verdienst des ganzen Teams“, sagt Nadine Kaiser, Leiterin Marketing & Communications bei der Hamburg Commercial Bank und verantwortlich für die Markenentwicklung der Hamburg Direct Bank. „Entscheidend war für uns ein unverwechselbarer, konsistenter Auftritt, vom Corporate Design über die Bildsprache bis hin zu Website und App. Ergänzt wird dies durch eine intuitive User Experience, die Anlegerinnen und Anlegern echte Orientierung gibt.“

Nadine Kaiser (l.) Anja Ritterhoff (r.) HCOB Â©Grand Visions

Nadine Kaiser (l.) Anja Ritterhoff (r.) HCOB ©Grand Visions

Jury würdigt konsequente Markenführung

Die 17-köpfige unabhängige Fachjury des German Design Council aus Wirtschaft, Wissenschaft, Agenturen und Beratung honorierte die klare Markenstrategie, den konsistenten Markenauftritt sowie die zielgerichtete Ansprache an Privatkunden: „Die Hamburg Commercial Bank hat mit der ‚Hamburg Direct Bank' eine klar profilierte Marke für sicherheitsorientierte Privatkunden entwickelt. Die Strategie leitet Vertrauen, Transparenz und einfache Nutzung sauber aus Zielgruppe und Wettbewerb her. Gestaltung und Naming verbinden hanseatische Herkunft mit digitaler Zugänglichkeit, ohne die Nähe zur Muttermarke zu verlieren. Die durchdachte Implementierung verankert diese Haltung über Plattform, Kommunikation und interne Aktivierung hinweg “, begründet der German Design Council.

Digitales Angebot für flexible Geldanlage

Die Hamburg Direct Bank wurde im März 2026 als neue Digitalmarke der HCOB erfolgreich gelauncht und bietet Privatkunden Tages- und Festgeldprodukte mit attraktiven Konditionen. Die Online-Plattform

www.hamburg-direct-bank.de

ermöglicht eine sichere Geldanlage mit flexiblen Laufzeiten. Sämtliche Konten werden von der Kontoeröffnung bis zur Verwaltung aller Anlagen bequem per App oder Browser digital geführt und sind für Anleger kostenfrei. Dabei setzt die Plattform auf einen einfachen Zugriff, maximale Transparenz und klare Konditionen. Die Einlagen der Hamburg Direct Bank unterliegen derselben gesetzlichen Einlagensicherung wie die der Hamburg Commercial Bank. Zudem ist die HCOB dem freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e.V. (ESF) angeschlossen, der auch die Einlagen der Hamburg Direct Bank absichert.

Auszeichnung für starke Marken: Der German Brand Award

Der German Brand Award ist ein Wettbewerb für ganzheitliche, strategische und kreative Markenarbeit. Der Award ist eine Initiative des

German Design Council

und der GMK Markenberatung, die seit 2016 starke Brands und zukunftsfähige Markenführung auszeichnet. Mit knapp 1.700 branchenübergreifenden Einreichungen aus 18 Ländern unterstreicht der diesjährige Award erneut die hohe Relevanz des Preises im In- und Ausland.

Über die Hamburg Direct Bank

Die Hamburg Direct Bank ist eine Marke der Hamburg Commercial Bank AG und bietet Privatkunden online sichere Tages- und Festgeldanlagen zu attraktiven Konditionen. Die Laufzeiten für Festgelder reichen von drei Monaten bis zu zehn Jahren. Die Konten lassen sich von den Anlegern rund um die Uhr bequem per Online-Banking oder App verwalten und werden kostenfrei geführt. Sämtliche Einlagen bei der Hamburg Direct Bank unterliegen derselben Einlagensicherung wie die der Hamburg Commercial Bank. Weitere Informationen unter

www.hamburg-direct-bank.de

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Über die Hamburg Commercial Bank

Die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) ist eine private Geschäftsbank mit Sitz in Hamburg, die auf individuelle Finanzierungslösungen für deutsche und europäische Unternehmen spezialisiert ist. Sie verfügt zudem über eine starke Position in der auf Deutschland ausgerichteten Immobilienfinanzierung, ist ein etablierter Projektfinanzierer in Europa und ein verlässlicher Partner der Schifffahrtsindustrie. Effiziente und sichere Zahlungsverkehrs-Services sowie innovative Lösungen für den Außenhandel ergänzen das Leistungsangebot. Die Bank orientiert sich an etablierten ESG-Kriterien und ist an mehreren Standorten in Deutschland sowie in Amsterdam, London, Luxemburg und Piräus vertreten. Unter der Marke „Hamburg Direct Bank“ bietet die HCOB Tages- und Festgeldanlagen für Privatkunden an. Weitere Informationen unter

www.hcob-bank.com

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Über den German Design Council

Der German Design Council ist eine der führenden internationalen Organisationen für Design, Marke und Innovation. Er treibt die transformative Kraft von Design in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt gezielt voran. 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages gegründet, unterstützt die Stiftung Unternehmen und Institutionen dabei, Design als strategische Ressource für nachhaltige Innovation und langfristigen Erfolg zu nutzen. Mit Auszeichnungen wie dem German Design Award macht die Stiftung herausragende Leistungen sichtbar und fördert den Dialog über zukunftsorientierte und nachhaltige Designstrategien.

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Emittent/Herausgeber: Hamburg Commercial Bank AG

Schlagwort(e): Unternehmen

26.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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ISIN-Liste abrufbar unter: http://www.hcob-bank.de/media/pdf/investorrelations/funding/anleihe/MarktSegment.pdf

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