IRW-News: Aurania Resources: Aurania gibt den Abschluss einer Privatplatzierung bekannt

IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania gibt den Abschluss einer Privatplatzierung bekannt

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Toronto, Ontario, 25. Juni 2026 / IRW-Press / Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ - gibt bekannt, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 11. Mai 2026 und vom 1. Juni 2026 die zweite und letzte Tranche (die zweite Tranche) seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (das Angebot) von Anteilen des Unternehmens (die Anteile) abgeschlossen hat. Im Rahmen der Zweiten Tranche wurden insgesamt 3.213.172 Einheiten zu einem Preis von 0,18 C$ pro Einheit verkauft, was einem Bruttoerlös von insgesamt 578.370,96 C$ entspricht. Zusammen mit der ersten Tranche (die Erste Tranche) des Angebots, im Rahmen derer durch den Verkauf von 3.768.132 Anteilen C$ 678.263,76 aufgenommen wurden, hat das Unternehmen nun das Angebot mit einem Bruttoerlös von insgesamt C$ 1.256.634,72 durch die Ausgabe von 6.981.304 Anteilen abgeschlossen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Bezugsrecht auf eine Stammaktie (ein Bezugsrecht). Jedes Bezugsrecht berechtigt den Inhaber, eine Stammaktie (eine Bezugsaktie) zu einem Ausübungspreis von 0,35 C$ pro Bezugsaktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zu erwerben.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot in erster Linie für die Exploration im epithermalen Goldprojekt Thors Valley in Island, für das Projekt zur Wiederaufbereitung von Nickel-Kobalt-Abraumhalden in Balangero in Italien sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Der Abschluss des Angebots steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen und auszugebenden Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am Abschlussdatum der ersten bzw. zweiten Tranche beginnt.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und den geltenden Wertpapiervorschriften der einzelnen Bundesstaaten oder im Rahmen von Ausnahmeregelungen. Diese Pressemitteilung stellt in keiner Rechtsordnung ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücksanteilen befasst, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und kritischen Energierohstoffen in Europa und im Ausland liegt.

Informationen zu Aurania und technische Berichte sind unter , www.aurania.com, und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Die zukunftsgerichteten Informationen umfassen Aussagen über die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot, den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Notierung der Stammaktien und der Optionsaktien durch die TSXV (sowie den Zeitpunkt dieser Notierung), die Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne von Aurania, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die eigenen Aktienbestände, das Managementteam und das gestärkte Profil auf den Kapitalmärkten, die Schätzung von Mineralressourcen, die Exploration, den Zeitpunkt der Aufnahme des Betriebs sowie Schätzungen der Marktbedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen der Unternehmensleitung wider und basieren auf Annahmen sowie Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es zu keiner wesentlichen nachteiligen Veränderung der Metallpreise kommen wird und dass alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen eingeholt werden, einschließlich verschiedener lokaler behördlicher Lizenzen und der Marktentwicklung. Anleger werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: das Ausbleiben oder Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen; die Unfähigkeit, bei Bedarf Finanzmittel zu beschaffen; die Unfähigkeit, die Zahlung der ecuadorianischen Bergbaukonzessionsgebühren zu finanzieren oder zu verlängern, wobei ein solches Zahlungsausfall zum Verlust dieser Bergbaukonzessionen führen könnte; die Unfähigkeit, die von der ecuadorianischen Kontroll- und Regulierungsbehörde (ARCOM, nach ihrer spanischen Abkürzung) für den Bergbausektor auferlegten Verwaltungsgebühren zu finanzieren, was das Unternehmen in die Insolvenz treiben könnte; einen allgemeinen wirtschaftlichen Abschwung, einen volatilen Aktienkurs, Streiks, politische Unruhen, Änderungen im Bergbauregulierungssystem, dem Aurania unterliegt; die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften; eine nachlassende Nachfrage des Marktes und der Industrie nach Edel- und Basismetallen; das Scheitern beim Erwerb von Beteiligungen an Mineralexplorationsgrundstücken oder bei der Aufrechterhaltung der Beteiligung des Unternehmens an seinen derzeitigen Grundstücken sowie jene Risiken, die in den auf SEDAR+ eingereichten öffentlichen Dokumenten des Unternehmens dargelegt sind. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben, und es kann keine Gewähr dafür gegeben werden , dass solche Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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