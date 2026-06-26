IRW-News: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations leitet Studien zur Verstoffwechselung von ONC010 in Hepatozyten und Lebermikrosomen aus drei Tierarten ein

IRW-PRESS: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations leitet Studien zur Verstoffwechselung von ONC010 in Hepatozyten und Lebermikrosomen aus drei Tierarten ein

Vancouver, Kanada - 26. Juni 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) kündigt die Einleitung von Studien zur Verstoffwechselung von ONC010, dem führenden nanopartikelbasierten PNKP-Inhibitor des Unternehmens, in Hepatozyten und Lebermikrosomen an/ Das Programm dient dazu, die intrinsische Clearance, die Abbauwege des Stoffwechsels sowie den Spezies-spezifischen Metabolismus zu charakterisieren, um zukünftige toxikologische Studien, pharmakokinetische Modellierungen, die Dosisfindung sowie regulatorische Einreichungen zu unterstützen.

Die Studien werden von Nucro-Technics, einem der führenden kanadischen Anbieter von für die IND-Zulassung erforderlichen präklinischen Entwicklungsdienstleistungen, durchgeführt und werden die metabolische Stabilität von ONC010 in Systemen von Mensch, Ratte und Hund bewerten. Die Verwendung von Hepatozyten und Lebermikrosomen liefert ergänzende Daten, da jedes System verschiedene Aspekte des Leberstoffwechsels erfasst. Dieser Ansatz soll dem Unternehmen helfen, eine breitere zellbasierte metabolische Aktivität mit einem enzymatischen Metabolismus zu vergleichen, um ein vollständigeres Verständnis dafür zu vermitteln, wie ONC010 in relevanten Testsystemen verarbeitet wird. Die Arbeit ist Teil der integrierten Entwicklungsstrategie von Onco-Innovations zur Vorbereitung eines IND-Zulassungsantrags und ergänzt die laufenden Aktivitäten in den Bereichen ADME, Bioanalytik, Herstellung, Formulierung und klinische Umsetzung.

Hepatozyten- und Mikrosomenstudien sind grundlegende Bestandteile der modernen Entwicklung von Krebsmedikamenten. Die generierten Daten sollen dazu beitragen, das metabolische Profil von ONC010 zu charakterisieren und potenziell zur Dosisfindung, Sicherheitsbewertung und allgemeinen Entwicklungsplanung beizutragen, so Dr. Islam Mohamed, Chief Medical Officer von Onco-Innovations.

Der Beginn präklinischer Studien zur Vorbereitung eines IND-Zulassungsantrags stellt einen wichtigen Meilenstein dar, während das Unternehmen die Entwicklung von ONC010 in Richtung unserer ersten Studie am Menschen vorantreibt. Zu verstehen, wie sich der Wirkstoff in den relevanten Tierarten verhält, ist entscheidend für die Planung künftiger toxikologischer Studien und die Entwicklung von Strategien zur Übertragung der Ergebnisse auf die klinische Anwendung, erklärte Thomas OShaughnessy, Chief Executive Officer von Onco-Innovations.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes kanadisches Unternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen voranzutreiben. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

IM NAMEN VON ONCO-INNOVATIONS LIMITED

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

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Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

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Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen zu: den Forschungs- und Entwicklungsplänen des Unternehmens; dem Umfang, den Zielen und den erwarteten Ergebnissen der Studien zur Verstoffwechselung in Hepatozyten und Lebermikrosomen; der potenziellen Verwendung der aus solchen Studien gewonnenen Daten im Zusammenhang mit toxikologischen Studien, pharmakokinetischer Modellierung, Dosisfindung und Zulassungsanträgen; dem Fortschritt von ONC010 hin zu einer ersten Studie am Menschen; der umfassenderen Entwicklungsstrategie des Unternehmens zur Erlangung der IND-Zulassung; sowie den erwarteten Vorteilen der Zusammenarbeit des Unternehmens mit Nucro-Technics, einschließlich der Möglichkeit, einen endgültigen Dienstleistungsvertrag abzuschließen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie wird, könnte, möglicherweise, sollte, geht davon aus, erwartet, beabsichtigt, plant und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Schätzungen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahmen, dass: die Studien zeitnah und in Übereinstimmung mit ihrem vorgesehenen Design abgeschlossen werden; dass die erzielten Ergebnisse aussagekräftig sind und weitere Entwicklungsentscheidungen stützen; dass ONC010 Eigenschaften aufweisen wird, die für die weitere präklinische Entwicklung geeignet sind; und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, wichtige Beziehungen aufrechtzuerhalten, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten und eine angemessene Finanzierung zur Weiterführung seiner Programme sicherzustellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Risiken, die mit der präklinischen Arzneimittelentwicklung verbunden sind, einschließlich des Risikos, dass Studienergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen oder eine weitere Entwicklung nicht rechtfertigen; Risiken, dass Stoffwechsel- oder andere Daten nicht auf andere Spezies übertragbar sind oder die Annahmen hinsichtlich Dosierung, Sicherheit oder behördlicher Zulassung nicht stützen; das Risiko, dass ONC010 nicht in klinische Studien übergeht oder keine behördliche Zulassung erhält; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von externen Dienstleistern, einschließlich Auftragsforschungsinstituten; die Möglichkeit, dass das Unternehmen keine endgültige Vereinbarung mit Nucro-Technics abschließt oder keine erwarteten Vorteile aus dieser Beziehung erzielt; sowie allgemeine geschäftliche, betriebliche, finanzielle und regulatorische Risiken.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen zum Zeitpunkt der Erstellung angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt; das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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