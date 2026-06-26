Japan: Inflation im Großraum Tokio steigt erstmals seit einem halben Jahr

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan ist die Inflation im Großraum Tokio nach sechs Rückgängen in Folge erstmals wieder gestiegen. Im Juni legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 1,6 Prozent zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Zuvor hatte sich die Teuerung ein halbes Jahr lang kontinuierlich abgeschwächt. In dieser Zeit war die Inflationsrate von 2,8 Prozent im vergangenen November bis auf 1,3 Prozent im Mai gesunken.

Analysten hatten den Anstieg der Teuerung im Juni auf 1,6 Prozent im Schnitt erwartet. Die Inflation näherte sich damit wieder der von der japanischen Notenbank angepeilte Zielmarke von zwei Prozent.

Bei der allgemeinen Preisentwicklung im Großraum Tokio ist der Anstieg etwas stärker als erwartet ausgefallen. Hier lag die Teuerung im Juni bei 1,7 Prozent, nach 1,4 Prozent im Monat zuvor. Analysten hatten eine Jahresrate von 1,6 Prozent erwartet.

Die Preisdaten aus dem Großraum Tokio gelten an den Finanzmärkten als Frühindikator für die gesamte Preisentwicklung des Landes. Zuletzt hatte die japanische Notenbank den Leitzins in der vergangenen Woche angehoben, von zuvor 0,75 Prozent auf 1,0 Prozent./jkr/stk