Japan ordnet Evakuierungen an - Zwei Tropenstürme ziehen auf

Taipeh/Tokio/Zhubei, 26. ⁠Jun (Reuters) - Zwei heraufziehende Tropenstürme haben am Freitag in Japan für Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens gesorgt. Vor allem der Verkehr wurde beeinträchtigt. Die Behörden gaben zudem Evakuierungsanordnungen für rund eine ‌Million Menschen aus. Zunächst war von zwei Millionen betroffenen Personen die Rede, doch die Order für Okinawa und ⁠andere ⁠Gebiete im Süden des Landes wurde später wieder aufgehoben. Die Tropenstürme "Mekkhala" und "Higos" führten in weiten Teilen Westjapans bereits zu schweren Niederschlägen, es wurde vor Überschwemmungen und Erdrutschen gewarnt. "Mekkhala" war heruntergestuft worden, noch als Taifun sorgte er ‌schon in Taiwan für heftigen Regen.

Laut der ‌Regierung in Tokio wurden Dutzende von Zugverbindungen annulliert und viele Schnellstraßen gesperrt. Mehr als 200 Flüge wurden gestrichen. Der ⁠Autobauer Toyota setzte die Produktion in einem Werk in der ‌südlichen Region Kyushu vorübergehend aus.

In ⁠Taiwan blieben Büros und Schulen auf Anordnung der Behörden in weiten Teilen des Landes geschlossen. Dies galt auch für die Stadt Hsinchu, wo der weltgrößte ‌Chip-Auftragsfertiger TSMC seinen Sitz ⁠hat. Der Konzern teilte jedoch ⁠mit, er habe sich auf das Unwetter vorbereitet und der Betrieb in allen Fabriken des Landes laufe normal. Der Regen soll noch die nächsten Tage anhalten, im Laufe der kommenden Woche aber nachlassen.

(Bericht von Chang-Ran Kim, Ann Wang, Ben Blanchard, Yimou Lee, Chang-Ran Kim und Kantaro Komiya, bearbeitet von Elke Ahlswede, redigiert von ⁠Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)