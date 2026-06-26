KI-Sorgen vermiesen Stimmung der Dax-Anleger

Sorgen ⁠um die Aussichten für die KI-Branche haben den Dax zum Wochenschluss tief ins Minus gedrückt. Der deutsche Leitindex verlor nach einem Tech-Ausverkauf insbesondere an den asiatischen Börsen 1,3 Prozent auf 24.668 Punkte. Der EuroStoxx 50 gab 0,9 Prozent nach.

"Die Anleger sind zwischen den Möglichkeiten und Chancen der Künstlichen Intelligenz und den Risiken hoher Bewertungen hin- und hergerissen", resümierte Jochen Stanzl von der Consorsbank. Zusätzlich sorgen sich die Investoren laut Thomas Altmann von QC ‌Partners vor einer Knappheit von Speicherchips. "Immer mehr fragen sich, wo die Impulse für weitere Kursgewinne herkommen könnten", meinte der Experte.

Unruhe stiftete ein Zeitungsbericht, wonach der ChatGPT-Entwickler OpenAI dazu tendiert, seinen geplanten Börsengang wegen einer möglicherweise geringen Nachfrage von Kleinanlegern auf das kommende Jahr ⁠zu verschieben.

Auch Preiserhöhungen ⁠beim US-Konzern Apple, um den steigenden Kosten für Speicherchips entgegenzuwirken, drückten auf die Stimmung. Die Preiserhöhungen zeigten, dass die großen Technologiekonzerne irgendwann die Auswirkungen der höheren Komponentenkosten zu spüren bekommen und das könnte zu einem Gegenwind für das gesamte System führen, sagte Charu Chanana, Chef-Anlagestrategin bei Saxo.

Chipwerte auf Talfahrt - Zalando ebenfalls schwach

Europaweit gingen Chipwerte zum Wochenschluss auf Talfahrt. Der entsprechende Branchenindex verlor zwei Prozent. Im Dax rutschten Infineon um 4,3 Prozent ab, im MDax gaben Aixtron in der Spitze sieben Prozent nach.

Keinen guten Tag erwischten auch die Aktien von Zalando, die im Dax ‌zeitweise mehr als zehn Prozent in den Keller rauschten. Am frühen Nachmittag notierten ‌sie noch sechs Prozent niedriger. Die Finanzaufsicht BaFin untersucht den Konzernabschluss des Online-Modehändlers. Es gehe darum, dass im Anhang des Jahresabschlusses 2025 vorgeschriebene Angaben im Zusammenhang mit der Übernahme der Otto-Tochter About You fehlten, hieß es in der Mitteilung. "Auf den ersten Blick scheint das eher ein handwerklicher Fehler zu sein", sagte ⁠ein Händler. "Es gibt zwar Unsicherheit, aber so wild scheint es nicht zu sein."

Deutlich nach oben ging es im MDax für Renk mit einem ‌Plus von gut vier Prozent. Ein Kommentar der US-Investmentbank Jefferies verwies ⁠auf einen knapp 700 Millionen Dollar schweren Auftrag des US-Verteidigungsministeriums für die Renk-Tochter in den USA. Dieser Vertrag würde Renks Auftragseingang erheblich stützen und nach einer schwächeren Woche für die Aktien einen willkommenen Aufschwung bringen, erklärten die Analysten. Die Aktie hatte in den vergangenen vier Handelstagen knapp 15 Prozent an Wert verloren.