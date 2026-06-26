Kreml prüft Video mit schweren Vorwürfen eines russischen Veteranen

Moskau, 26. ⁠Jun (Reuters) - Der Kreml will ein im Internet verbreitetes Video eines russischen Kriegsveteranen prüfen, in dem dieser Kommandeuren im Krieg gegen die Ukraine Folter und Mord an eigenen Soldaten ‌vorwirft. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte am Freitag, er habe den auf Instagram veröffentlichten Appell an Präsident Wladimir Putin ⁠noch nicht ⁠gesehen. Peskow sprach jedoch von einer ihm bekannten "seltsamen Formulierung" in dem Clip.

In der Aufnahme beschuldigt der Veteran Alexander Lunin die russische Militärführung, Soldaten in Gruben festzuhalten, zu foltern und zu töten, wenn sie sich weigerten, "selbstmörderische ‌Befehle" auszuführen oder Geld an ihre ‌Vorgesetzten zu zahlen. Lunin drohte zudem damit, die Armee werde ihre Waffen gegen den Kreml richten, sollte er nicht bald ⁠eine persönliche, live im Fernsehen übertragene Audienz bei Putin erhalten.

Das ‌Video des in der ⁠russischen Region Woronesch lebenden Veteranen verzeichnete innerhalb von 24 Stunden mehr als zwölf Millionen Aufrufe. Instagram ist in Russland gesperrt und kann von den Nutzern ‌in der Regel ausschließlich ⁠über virtuelle private Netzwerke (VPN) aufgerufen ⁠werden.

Lunin, der in der Aufnahme im Kampfanzug und mit zahlreichen Orden zu sehen ist, legte keine Beweise vor und nannte keine Namen von Opfern oder Tätern. Es blieb unklar, ob er aus eigener Initiative handelte oder eine größere Gruppe innerhalb der Streitkräfte vertrat. Peskow betonte, man werde sich die Aufzeichnung zunächst ansehen, ⁠bevor man sich inhaltlich dazu äußere.

(Bericht von ReutersBearbeitet Alexander Ratz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)