Kretschmer warnt: VW-Krise wäre fatal für Deutschland

DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zeigt sich besorgt über mögliche verschärfte Sparpläne bei VW . "Das darf sich so nicht realisieren. Deutschland darf sich nicht herunterfahren", sagte der CDU-Politiker. Deutschland müsse den internationalen Wettbewerb gewinnen wollen. Dafür müssten Kosten gesenkt und die Produktivität gesteigert werden.

Volkswagen gehöre zum Markenkern Deutschlands, betonte Kretschmer. "Wenn dieses Unternehmen aufgibt, dann ist das fatal für unser ganzes Land."

Das "Manager Magazin" hatte zuvor berichtet, der Konzern wolle seinen Sparkurs deutlich verschärfen. Bis zu 100.000 Stellen könnten weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Vier Werken in Deutschland droht demnach die Schließung - darunter möglicherweise auch dem Standort in Zwickau./raz/DP/stk