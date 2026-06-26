Neues Glyphosat-Urteil

Aus einer gigantischen Übernahme sollte ein globaler Marktführer entstehen, doch mittlerweile ist eher von einem der schlechtesten Deals aller Zeiten die Rede: Als Bayer vor rund einem Jahrzehnt den Kauf von Monsanto anging, hat in der Leverkusener Chefetage niemand erwartet, wie teuer dieser Plan letztlich werden sollte.

Denn mit dem Geschäft Monsantos kaufte sich Bayer auch massive rechtliche Schwierigkeiten ein. Der Unkrautvernichter Roundup enthält Glyphosat, ein Mittel, welches die Weltgesundheitsorganisation als „wahrscheinlich krebserregend“ einstufte, schon 2015, ein Jahr vor Bayers erstem Angebot an den US-Konzern.

In den USA klagten zehntausende deswegen gegen den Dax-Konzern, der bis Ende 2025 11,3 Milliarden US-Dollar für die Rechtsstreitigkeiten aufwenden musste. Für weitere Vergleiche sind nochmals 7,25 Milliarden Dollar vorgesehen.

Zwar sprach das oberste US-Gericht, der Supreme Court, nun ein günstiges Urteil für den Konzern aus. Der Konzern könne nicht wegen mangelnder Warnhinweise verklagt werden, entschieden die Richter.

Doch der Schaden ist bereits angerichtet. Wir zeigen dir hier in Grafiken, wie teuer das Monsanto-Debakel für Bayer bislang war.

Weiterhin die größte deutsche Übernahme

Bis heute ist der Monsanto-Kauf die größte Übernahme durch einen deutschen Konzern jemals. Der Deal stellt sogar den oft kritisierten Kauf von Voicestream durch die Telekom während des Dotcom-Booms in den Schatten.

Je Monsanto-Aktie bot Bayer Mitte 2016 128 US-Dollar, und zahlte dafür Cash – eine ganz schöne Nummer, bedenkt man, dass Übernahmen in diesen Größenordnungen meistens eine Aktienkomponente beinhalten. Um den Preis zu stemmen, lieh sich Bayer bei fünf Großbanken Geld.

Für die Monsanto-Aktionäre war das Angebot ein Gewinn. Nach eigenen Angaben bot Bayer einen Aufschlag von 44 Prozent zum Monsanto-Kurs. Das klingt großzügig, tatsächlich sind sogenannte „Premiums“ von rund 40 Prozent bei den meisten Übernahmen üblich. Im Juni 2018 schloss Bayer die Übernahme ab.

Legale Kosten in Milliardenhöhe, Jahr für Jahr

Von der Übernahme versprach sich Bayer viel. Der Konzern schwärmte nach Abschluss der Übernahme davon, dass der Deal bis 2022 Synergien von 1,2 Milliarden Dollar erzeuge, und als neuer großer Spieler im Agrikultur-Geschäft werde man eine marktführende Profitabilität erreichen.

Am Ende überschlugen sich jedoch die Folgekosten der Übernahme, in gleich mehrerer Hinsicht. So beispielsweise die Zinskosten. Diese hatten sich nach Abschluss der Übernahme 2018 mehr als verdoppelt, und blieben seitdem auf einem erhöhten Niveau.

Noch viel deutlicher aber schlagen sich die Rechtskosten in den Zahlen nieder. Unter diesen Bilanzposten fallen natürlich auch weitere Rechtskonflikte, der Effekt der Roundup-Streitigkeiten aber ist offensichtlich.

2019 fielen hier gerade mal eine halbe Milliarde Euro an, 2020 schnellten diese Kosten auf satte 13,3 Milliarden Euro an. Auch sonstige Sonderkosten zogen in dieser Zeit massiv an. Daraus resultierten auch seit 2018 vier Geschäftsjahre mit Milliardenverlusten.

Immaterielle Vermögensposten schrumpfen merklich

Die Verluste durch den Monsanto-Kauf zeigen sich auch in der Bilanz, am sogenannten „Goodwill“. Dieser Posten beziffert den nicht greifbaren Wert einer Übernahme, der sich aus der gezahlten Prämie zum Buchwert der sonstigen Anlagen einer Firma ergibt.

Goodwill drückt damit beispielsweise die Fähigkeit eines Konzerns aus, Kunden zu halten und sein Geschäft erfolgreich zu betreiben. Dabei unterscheidet sich Goodwill von anderen immateriellen Vermögenswerten, wie beispielsweise Patenten, Lizenzen oder Markenrechten.

Auch hier ist der „Monsanto-Effekt“ auf die Bayer-Zahlen kaum zu übersehen. 2017 lag der Goodwill bei 14,75 Milliarden Euro, ein Jahr später bei weit über 38 Milliarden Euro. Im weiteren Verlauf musste Bayer hier einen Wertverfall bilanzieren. Bis 2025 berichtigte Bayer den Bilanzposten um über zehn Milliarden Euro.

Ein enormer Kurssturz

Die wohl größte und eindrücklichste Folge der Monsanto-Übernahme bleibt jedoch Bayers beispielloser Kursverfall. 2015 noch war Bayer wertvollster Dax-Konzern, mit einer Marktkapitalisierug von fast 110 Milliarden Euro. In der Spitze kostete eine Aktie 146 Euro.

In den Folgejahren kam die Aktie etwas zurück, hielt sich aber im Bereich der 100-Euro-Marke. 2018, nur Wochen nach Abschluss der Übernahme, verlor Monsanto einen ersten entscheidenden Fall um Roundup vor Gericht. Den Aktionären dämmerte damals bereits, dass hier Milliardenkosten auf den Konzern zukommen.

Ein jahrelanger Abwärtstrend begann kurze Zeit später. Jede größere Erholung nutzten die Bayer-Aktionäre zum Ausstieg, wie der Kursverlauf beweist. Im Tief fiel die Aktie im Dezember 2024 auf 18,87 Euro, ein Verlust von 87 Prozent vom Schlussrekord 2015 aus.

Selbst mit dem Kurssprung am Donnerstag, ausgelöst durch das Supreme-Court-Urteil, beläuft sich das Minus vom Hoch aus noch auf fast 67 Prozent, und das in einem Zeitraum von über einem Jahrzehnt. Zum Vergleich: Der Kurs-Dax (ohne Dividenden) steigerte sich im gleichen Zeitraum um gut 81 Prozent.

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