OTS: Trianel GmbH / Trianel übertrifft eigene Erwartungen um fast 50 Prozent ...

Trianel übertrifft eigene Erwartungen um fast 50 Prozent / Trianel liefert erneut ein starkes Jahresergebnis (FOTO) Aachen (ots) - "Trianel hat das Geschäftsjahr 2025 erneut operativ und finanziell sehr gut abgeschlossen. Wir haben unsere eigenen Prognosen um 14,9 Mio. EUR und damit um 48 Prozent übererfüllt und konnten uns in einem dynamischen Marktumfeld sehr gut behaupten", betont Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH, anlässlich der Präsentation der Jahresergebnisse 2025. "Besonders zu würdigen ist dabei, dass wir mit unserer Ergebnisplanung für 2025 in Höhe von 31,5 Mio. EUR um 4,4 Mio. EUR und damit 16 Prozent ambitionierter waren als 2024 (27,5 Mio. EUR)", so Sven Becker weiter. Mit einem Vorsteuerergebnis (EBT) von 46,5 Mio. EUR (Vorjahr: 92,5 Mio. EUR) und einem Jahresüberschuss von 35,1 Mio. EUR (Vorjahr: 58,8 Mio. EUR) knüpft Trianel an die positive Geschäftsentwicklung der letzten Jahre an. Die Umsatzerlöse lagen 2025 bei 6,5 Mrd. EUR (Vorjahr: 8,5 Mrd. EUR). "Unser gutes Ergebnis ermöglicht auch in diesem Jahr mit 28,1 Mio. EUR rund 80 Prozent unseres Jahresüberschusses an unsere Gesellschafter auszuschütten. Damit profitieren unsere Gesellschafter nicht nur operativ von unseren Dienstleistungen, Netzwerken und strategischen Optionen, sondern auch finanziell von der engen Zusammenarbeit mit uns", so Sven Becker weiter. Starke Handelsergebnisse und hohes Interesse an Batteriespeicherpark Waltrop "In Folge des niedrigeren Strompreisniveaus 2025 erreichten die Ergebnisse erwartungsgemäß nicht mehr das Niveau der letzten Jahre. Sie bestätigen aber weiterhin unsere hohe operative Performance und unsere strategische Fokussierung auf die Umsetzung von Flexibilität im Handel sowie in der Projektentwicklung. Unsere deutliche Planübererfüllung ergibt sich aus der erfolgreich umgesetzten Handelsstrategie in einem herausfordernden Marktumfeld sowie sehr erfolgreich umgesetzten Optimierungsgeschäften. Darüber hinaus konnten wir durch die Gewinnung von Ankerinvestoren für unser Batteriespeicherprojekt in Waltrop erste Beteiligungserträge aus unserer Tochter Trianel Flexibilitätsprojekte (TFP) erzielen", erläutert Dr. Oliver Runte, Geschäftsführer der Trianel GmbH, das gute Ergebnis. Integration europäischer Handelsmärkte "Positiv auf unser Ergebnis hat sich die weitere regionale Diversifikation des Energiehandels im europäischen Umfeld ausgewirkt. Hier haben wir 2025 Tschechien erfolgreich integrieren können und streben an, weitere osteuropäische Märkte sinnvoll in unsere Handelsstrategie einzubinden. Zur Stärkung unserer Handelsaktivitäten auf dem britischen Markt haben wir im April dieses Jahres auch ein Handelsbüro in London eröffnet. Damit rücken wir näher an diesen sehr spannenden Markt heran. Das neue Büro eröffnet uns auch neue Möglichkeiten, um international erfahrene Kolleginnen und Kollegen für uns zu gewinnen. Unsere europäischen Handelsaktivitäten ermöglichen uns zudem, unsere Marktexpertise deutlich auszubauen, Trends zu identifizieren und dieses Know-how an unsere Kunden weiterzugeben", so Dr. Oliver Runte weiter. Trianel setzt auf die Wachstumsfelder Flexibilität und Digitalisierung "Trianel hat früh auf das Thema Flexibilität gesetzt. Dieses Engagement wollen wir in der Projektentwicklung und im Handel weiter ausbauen. Unser gutes Ergebnis ermöglicht es uns, hier weiter in uns selbst zu investieren und unsere Expertise zu erweitern. Wir setzen weiter auf den Ausbau der erneuerbaren Energien und Flexibilitätsanlagen wie Batteriespeicher und Gaskraftwerke. Auch wenn der regulatorische Rahmen hier weiter große Unsicherheiten hat, sind wir mit einer gut gefüllten Pipeline für Wind-, PV- sowie Batteriespeicherprojekte gut positioniert, das Gelingen der Energiewende voranzutreiben. 2025 haben wir weitere Solarprojekte mit einer Leistung von 167 MWp realisiert und mit dem Bau der Trianel Windparks Sundern (67 MW), Tasdorf (45,6 MW) und Treis II (12,5 MW) begonnen. Mit dem Batteriespeicherprojekt Waltrop (900 MW) verfolgen wir aktuell ein weiteres Leuchtturm-Projekt. Die Bedeutung konventioneller Kraftwerke und hier insbesondere von Gaskraftwerken für eine technisch sichere Transformation der Energiewirtschaft haben wir adressiert. Hier fordern wir die Politik auf, endlich einen fairen und wettbewerbsoffenen Rahmen zu schaffen, um die nötigen Investitionen auch tätigen zu können", so Sven Becker. Neben der Projektentwicklung wird Trianel auch weiter ihre handelsnahen Dienstleistungen ausbauen, um mit ihren Kunden die Integration der Erneuerbaren zu ermöglichen. "Ein wesentlicher Baustein für die Weiterentwicklung unserer Handelsaktivitäten wird in den nächsten Jahren die Integration von Künstlicher Intelligenz in unsere Prozesse sein", hebt Dr. Oliver Runte hervor. "Das Handelsgeschäft ist heute schon stark datengetrieben und kann von den neuen Möglichkeiten stark profitieren, entsprechend analysieren wir gerade die Möglichkeiten, die sich konkret für unsere Prozesse daraus ergeben", erläutert Dr. Oliver Runte. Ausblick 2026 Trianel setzt 2026 ihren Wachstumskurs fort und wird sich strategisch weiterentwickeln. "Die Transformation der Energiewirtschaft geht weiter und wir wollen unsere Kunden und Gesellschafter auch weiterhin mit innovativen Lösungen auf diesem Weg begleiten. Das heißt auch für uns, wachsam für neue Entwicklungen zu sein", hebt Sven Becker hervor. Auf das laufende Jahr schaut die Geschäftsführung von Trianel bis jetzt zufrieden zurück. "Trotz der geopolitischen Herausforderungen im Nahen Osten und der damit verbundenen Preisvolatilitäten haben wir uns bis jetzt weiter gut im Handel behaupten können. Allerdings bleibt das Handelsgeschäft volatil und fordert unsere ganze Aufmerksamkeit, um unsere Pläne zu erreichen. Entsprechend sind Prognosen derzeit auch nur sehr schwer zu treffen. In der Projektentwicklung sind wir operativ weiter sehr stark und kommen mit unseren Projekten gut voran. Viel hängt für unsere weitere strategische Planung von den bevorstehenden Reformen beim EEG, beim Strommarktdesign sowie bei den Netzentgelten ab. Die Novellierungen müssen auch in Zukunft Investitionen ermöglichen und den Netzausbau und die Versorgungssicherheit wirksam im Blick halten", stellt Sven Becker fest. Den Geschäftsbericht und den Nachhaltigkeitsbericht finden Sie im Internet unter: https://www.trianel.com/unternehmen/zahlen-und-fakten/geschaeftsberichte Weitere Informationen unter: http://www.trianel.com Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/477836) Über Trianel Die Stadtwerke-Kooperation Trianel begleitet seit der Gründung im Jahr 1999 Stadtwerke auf ihrem Weg der Transformation mit dem Ziel, ihre Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im Energiemarkt zu stärken. Heute bündeln über 100 kommunale Gesellschafter und Partner ihre Interessen bei Trianel - in der Projektentwicklung erneuerbarer Energien, im Energiehandel und in der Energiebeschaffung sowie in der Entwicklung von Flexibilitätsoptionen. Die mehr als 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen bei der Optimierung von Geschäftsprozessen entlang der gesamten energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Pressekontakt: Ingela Marré, Pressesprecherin Fon: +49 241 41320-543 Mobil: +49 160 899 47 19 Mail: mailto:i.marre@trianel.com Thorben Braß, Referent Unternehmenskommunikation Fon: +49 241 41320-245 Mobil: + 49 160 933 959 83 Mail: mailto:t.brass@trianel.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/67884/6302993 OTS: Trianel GmbH