Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Rentenpolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Rentenpolitik:

"Noch ist es nur Manuela Schwesig in der SPD, die sich gegen zentrale Empfehlungen der Rentenkommission gewandt hat und damit aus der von Bärbel Bas vorgegebenen Parteilinie ausscherte. ... Die Eckpunkte liegen weit entfernt vom SPD-Kurs der vergangenen Jahrzehnte. Die SPD war gegen die Kapitalrente, strikt für die Rente mit 63 und gegen längeres Arbeiten. ... [Schwesig] geht ein hohes Risiko ein, vor ihren Landtagswahlen im September gegen die Koalition zu agieren. Das gehorcht der Logik: Die Koalition ist unbeliebt, wer gegen sie ist, macht sich beliebt. Was aber ist, wenn die Koalition nun endlich einmal ein Projekt gefunden hat, das den Geist von Vernunft und Reformeifer atmet, für das es sich also lohnt, an einem Strang zu ziehen? Da könnte die Logik, auf die sich Schwesig verlässt, leicht zum Bumerang werden."/DP/jha