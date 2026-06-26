Pressestimme: 'Handelsblatt' zum FCAS-Ende

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum FCAS-Ende:

"Heute ist die Aufgabe klar: Landesverteidigung. Für die Großschiffe der Marine heißt das: Sicherung der deutschen Seewege und damit in erster Linie die Abwehr russischer U-Boote. Statt der hochkomplexen F126 soll nun die kleinere Fregatte des Typs 'Meko' angeschafft werden, die der Hersteller TKMS bereits an Ägypten und Südafrika verkauft hat. Salopp gesagt bekommt die Marine jetzt statt einer Mercedes S-Klasse am Sankt-Nimmerleins-Tag einen soliden VW Golf vom Hof mit einer Extraausstattung zur U-Boot-Jagd. Und das mindestens um ein Drittel günstiger - wenn TKMS die Versprechungen halten kann. Das Downsizing von Fregatten, Flugzeugen und Panzern ist richtig, die Uhr von Prestigeprojekten aus Friedenszeiten läuft ab."/yyzz/DP/stw