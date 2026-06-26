Pressestimme: 'Neue Presse' zur Klimapolitik
dpa-AFX · Uhr
COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zur Klimapolitik:
"Es wird Dämme und Schwammstädte brauchen, Hochwasser- und Hitzeschutz, mehr Forschung zu Tropenkrankheiten. Manche Folgen einer 1,8-Grad-Celsius-Erhitzung lassen sich womöglich nicht mehr rückgängig machen, das neue Szenario steckt voller Unwägbarkeiten und Risiken. Weltweit betrachtet wird es auch darum gehen, sich mit Umsiedlungen zu beschäftigen. Die Bewohner des versinkenden Inselstaats Tuvalu können sich schon jetzt um Klimavisa für Australien bewerben."/yyzz/DP/stw
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