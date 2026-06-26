So stark profitieren Großbanken wirklich vom KI-Boom

Drei Namen tauchen aktuell immer wieder in den Wertpapierprospekten bei Börsengängen auf, zuletzt beim Mega-IPO von SpaceX. Aber auch in den IPO-Prospekten etwa von Figma, Coreweave oder Klarna finden sich die ominösen Namen. Gemeint ist das Trio der großen Wall-Street-Banken: Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan.

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