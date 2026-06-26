IPOs und Anleiheemissionen

So stark profitieren Großbanken wirklich vom KI-Boom

onvista · Uhr

Investoren stürzen sich aktuell auf alles, was nur am Rande mit KI zu tun hat. Banken gelten als heimliche Profiteure dieses Booms, weil sie am Kapitalhunger der Konzerne verdienen. Ob das aber auch stimmt?

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Die US-Flagge und die Flagge von Goldman Sachs
Quelle: Adobe.com/rarrarorro

Drei Namen tauchen aktuell immer wieder in den Wertpapierprospekten bei Börsengängen auf, zuletzt beim Mega-IPO von SpaceX. Aber auch in den IPO-Prospekten etwa von Figma, Coreweave oder Klarna finden sich die ominösen Namen. Gemeint ist das Trio der großen Wall-Street-Banken: Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan.

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