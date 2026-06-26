So stark profitieren Großbanken wirklich vom KI-Boom
onvista · Uhr
Investoren stürzen sich aktuell auf alles, was nur am Rande mit KI zu tun hat. Banken gelten als heimliche Profiteure dieses Booms, weil sie am Kapitalhunger der Konzerne verdienen. Ob das aber auch stimmt?
Quelle: Adobe.com/rarrarorro
Drei Namen tauchen aktuell immer wieder in den Wertpapierprospekten bei Börsengängen auf, zuletzt beim Mega-IPO von SpaceX. Aber auch in den IPO-Prospekten etwa von Figma, Coreweave oder Klarna finden sich die ominösen Namen. Gemeint ist das Trio der großen Wall-Street-Banken: Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan.
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