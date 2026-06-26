Spionage für Russland: Zwei Personen in Lettland zu Haft verurteilt

RIGA (dpa-AFX) - In Lettland sind ein Mann und eine Frau wegen Spionage für das benachbarte Russland zu Haftstrafen verurteilt worden. Beide wurden von einem Gerichte in Riga des Sammelns und der Weitergabe von vertraulichen Informationen für schuldig befunden. Dafür muss der Mann dem noch nicht rechtskräftigen Urteil zufolge für sechs Jahre ins Gefängnis, die Frau erhielt eine Strafe von fünf Jahren. Dies meldete die lettische Nachrichtenagentur Leta.

Der bereits in einem anderen Fall wegen Spionage verurteilte Mann wurde demnach beschuldigt, einen Mithäftling aufgefordert zu haben, die Namen anderer Personen herauszufinden, die der Spionage verdächtigt werden. Später soll er persönliche Daten zu drei Menschen erhalten haben, die die mitangeklagte Frau dann während einer Reise nach Russland weitergegeben haben soll.

Das baltische EU- und Nato-Mitglied Lettland grenzt im Osten an Russland und dessen Verbündeten Belarus./awe/DP/zb