Stefan Hartung tritt als Bosch-Chef ab
dpa-AFX · Uhr
GERLINGEN (dpa-AFX) - Der Chef des Technologiekonzerns Bosch, Stefan Hartung, tritt vorzeitig ab. Nachfolger soll am 1. Juli sein bisheriger Vize Christian Fischer, werden, wie das Unternehmen in Gerlingen bei Stuttgart mitteilte./jwe/DP/jha
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