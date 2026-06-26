Stefan Hartung tritt als Bosch-Chef ab
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Gerlingen (dpa) - Der Chef des Technologiekonzerns Bosch, Stefan Hartung, tritt vorzeitig ab. Nachfolger soll am 1. Juli sein bisheriger Vize Christian Fischer, werden, wie das Unternehmen in Gerlingen bei Stuttgart mitteilte.
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