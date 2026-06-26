TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 26. Juni

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung 11:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung 17:00 GBR: Ende der Angebotsfrist für den Investor Castlelake für Easyjet TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 6/26 08:00 SWE: Erzeugerpreise 5/26 09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 6/26 11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 6/26 11:00 ITA: Produzentenvertrauen 6/26 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 5/26 (vorläufig) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE --

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi