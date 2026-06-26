TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Juni 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 29. Juni

 
TERMINE UNTERNEHMEN
07:50 NLD: Prosus, Jahreszahlen
10:00 DEU: Nagarro, Hauptversammlung
18:00 USA: Snowflake, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 5/26
08:00 SWE: Handelsbilanz 5/26
09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 5/26
10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 5/26
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 6/26
11:00 EUR: Industrievertrauen 6/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig)
11:30 BEL: Verbraucherpreise 6/26
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 6/26
 
SONSTIGE TERMINE
19:00 PRT: Zentralbanken-Forum der Europäischen Zentralbank (EZB): «Shaping Europe's future: innovation, growth and stability», Sintra

19:45 DEU: «Klimaschutz, Wirtschaft und Arbeit - wie geht das pragmatisch zusammen?» - Hochsauerlandgespräch mit Bundesumweltminister Carsten Schneider, Bestwig

LUX: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Luxemburg

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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