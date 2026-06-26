Tausende nach Erdbeben in Venezuela vermisst - Suche in den Trümmern

Caracas/La Guaira/Moron, 26. ⁠Jun (Reuters) - Nach den zwei schweren Erdbeben in Venezuela suchen Rettungskräfte unter Hochdruck nach Überlebenden. Die Regierung in Caracas teilte am Freitag mit, dass bislang 235 Tote geborgen worden seien. Die US-Erdbebenwarte USGS befürchtet jedoch mehr als 10.000 Todesopfer. Mit bloßen Händen und Taschenlampen suchten Feuerwehrleute, Soldaten und Anwohner in den Trümmern nach Verschütteten. Vielerorts war der Strom ausgefallen. Die Beben der Stärke ‌7,2 und 7,5 hatten am Mittwoch die Region rund 160 Kilometer westlich der Hauptstadt erschüttert. Inzwischen trifft auch Unterstützung aus dem Ausland ein. Der Krisenstab der Bundesregierung koordiniert die Hilfe Deutschlands - sechs Maschinen der Luftwaffe und Hilfsgüter stehen ⁠demnach bereit.

Die Verzweiflung ⁠der Menschen in dem Erdbebengebiet ist groß. "Er liegt unter den Betonplatten und es gibt keine Maschinen, um ihn herauszuholen", sagte Yamileth Jimenez über ihren 19-jährigen Sohn, der in der Küstenstadt La Guaira verschüttet wurde. Hart traf es auch Beatriz Rodriguez. "Es ist eine Tragödie", sagte die 60-Jährige. Einer ihrer Neffen kam ums Leben, einem zweiten mussten beide Beine amputiert werden, nachdem er bei dem Beben von Trümmern eingeklemmt worden war.

Auf einer von der Opposition geteilten Website zur Suche nach ‌Vermissten wurden fast 49.500 Menschen als unauffindbar gemeldet. Bislang galt ein Beben ‌im Jahr 1967 mit 240 Toten als das folgenreichste in der jüngeren Geschichte des Landes.

KRANKENHÄUSER UND ROT-KREUZ-EINRICHTUNGEN BESCHÄDIGT

Die Regierung bestätigte die Beschädigung oder Zerstörung von 250 Gebäuden, darunter mindestens acht Krankenhäuser, Einrichtungen des Roten Kreuzes sowie die französische Botschaft. Viele Menschen in Venezuela leben ⁠in Armenvierteln, den "Barrios". Tausende sind nun obdachlos und schlafen auf der Straße. Dazu ist auch Pedro Perez gezwungen. "Wir haben ‌alles verloren", sagte der 64-Jährige mit Blick auf sein Haus und ⁠seine Polsterei-Werkstatt. "Wir hoffen, dass bald Hilfe kommt."

Die Vereinten Nationen (UN) koordinieren die internationalen Rettungseinsätze. UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher betonte, es sei eine gewaltige gemeinsame Anstrengung nötig in einem Land, in dem bereits vor dem Beben acht Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen gewesen seien. Die UN-Menschenrechtsmission forderte die Regierung in Caracas auf, Beschränkungen für ‌soziale Medien aufzuheben, da die Erreichbarkeit eine Frage von Leben und ⁠Tod sei.

Die Bundesregierung teilte mit, Hilfsgüter wie etwa ⁠Wasserfilter, Feldbetten, Zelte oder Generatoren stünden bereit. Von den sechs Maschinen der Luftwaffe sei eine auf den medizinischen Krankentransport spezialisiert. Vorab-Teams des Technischen Hilfswerks (THW) und von Hilfsorganisationen sollten in das Katastrophengebiet aufbrechen. Bereits jetzt seien zudem viele Rettungsteams aus der Region unterwegs nach Venezuela, mit denen man sich vor Ort koordiniere.

Venezuelas Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez dankte sowohl US-Präsident Donald Trump als auch dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für ihre Unterstützung. Rodriguez hatte in Venezuela die Führung übernommen, nachdem die USA im Januar ihren Verbündeten und früheren Staatschef Nicolas Maduro festgenommen hatten. Die USA lockerten nun Sanktionen, um Erdbebenhilfe zu ermöglichen. US-Außenminister Marco Rubio kündigte die Entsendung von Rettungsteams an. Auch Mexiko schickte Soldaten und Spürhunde.

(Bericht ⁠von Vivian Sequera, Deisy Buitrago, Mayela Armas, Tibisay Romero, Keren Torres, Tathiana Ortiz, Mariela Nava und Reuters-TV, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)