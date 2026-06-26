Temperaturrekord in Deutschland - 41,3 Grad gemessen
dpa-AFX · Uhr
OFFENBACH (dpa-AFX) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nach vorläufigen Angaben mit 41,3 Grad die höchste Temperatur registriert, die bisher in Deutschland gemessen wurde. Gemessen wurde der vorläufige Höchstwert um 17.00 Uhr in Saarbrücken-Burbach im Saarland, wie der Wetterdienst auf Anfrage mitteilte./wem/DP/zb
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