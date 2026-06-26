Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 19 June 2026 to 25 June 2026

Business Wire · Uhr
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Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

19/06/2026

FR0013230612

1 838

17.2726

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

19/06/2026

FR0013230612

473

17.3394

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

22/06/2026

FR0013230612

499

17.1377

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

22/06/2026

FR0013230612

150

17.0800

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

23/06/2026

FR0013230612

1 290

16.9778

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

23/06/2026

FR0013230612

400

17.0600

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

24/06/2026

FR0013230612

1 480

16.8416

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

25/06/2026

FR0013230612

784

16.7374

XPAR

 

 

 

TOTAL

6 914

17.0430

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260626464552/en/

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