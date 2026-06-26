Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 19 June 2026 to 25 June 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
19/06/2026
|
FR0013230612
|
1 838
|
17.2726
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
19/06/2026
|
FR0013230612
|
473
|
17.3394
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
22/06/2026
|
FR0013230612
|
499
|
17.1377
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
22/06/2026
|
FR0013230612
|
150
|
17.0800
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
23/06/2026
|
FR0013230612
|
1 290
|
16.9778
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
23/06/2026
|
FR0013230612
|
400
|
17.0600
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
24/06/2026
|
FR0013230612
|
1 480
|
16.8416
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
25/06/2026
|
FR0013230612
|
784
|
16.7374
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
6 914
|
17.0430
|
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Tikehau Capital