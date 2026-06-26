Trading-Chance GBP/USD: Richtungsweisend bei 1,3150 USD

Auf das Pfund würden viele derzeit kaum als Trading-Chance kommen, da es recht unspektakulär vor sich hin dümpelt. Doch wer die Marktstruktur, mit ihren ständigen Wechseln zwischen Trend und Konsolidierung, verstanden hat, der achtet genau in den vermeintlich ruhigen Phasen auf einen Markt. Jedenfalls dann, wenn die „Ruhe-Phase“ weit fortgeschritten ist.

CoT-Report: Commercials bullish!

Wöchentlich wird der Commitment of Traders Report (kurz CoT) von der CFTC veröffentlicht. Darin werden transparent die Positionierungen verschiedener relevanter Händlergruppen am Terminmarkt offengelegt. Die beiden großen Lager der Commercials und der Large Speculators sind hierbei primär zu beachten. Sie sind so groß, dass sie Einfluss auf die Kursentwicklung haben und agieren am Markt auf jeweils spezifische Weise.

Während die Fonds (Large Specs) meist trendfolgend agieren und mit Fortschreiten eines Trends immer stärker in die entsprechende Richtung positioniert sind, positionieren sich die kommerziellen Marktteilnehmer meist komplett konträr. Das hat mit dem Charakter ihrer Geschäfte zu tun. Spannend für uns als Trader sind dann jene Konstellationen, in denen Commercials und Large Specs weit auseinander liegen mit ihren Positionen. Dann baut sich Potenzial für eine Trendumkehr auf. Aktuell sehen wir, dass die Netto-Position der Commercials eines der höchsten Niveaus der letzten fünf Jahr erreicht hat. Gleichzeitig sind die großen Spekulanten mit 52.000 Kontrakten Netto-Short. Vermeintlich ist das ein Long-Setup! Doch Vorsicht ist insofern geboten, als der Kurs niedrigvolatil seit Monaten in enger Bandbreite seitwärts läuft. Darum ist für das Aktivieren des Alternativ-Szenarios weiter unten unser Chart mit dem horizontalen Support bei 1,3150 USD wichtig. Bei erhöhter Unsicherheit haben wir das Grundprinzip, das Risiko zu reduzieren, sprich moderatere Einsätze zu fahren. Das gilt für die aktuelle Konstellation auch wieder.

Quelle: www.barchart.com

Der Commitment of Traders Report

Der Commitments of Traders Report, kurz COT-Report, ist ein wöchentlich von der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde Commodity Futures Trading Commission veröffentlichtes Datenwerk, das Einblicke in die Positionierung verschiedener Marktteilnehmer an den US-Terminbörsen gewährt. Da der Futures-Markt ein Nullsummenspiel ist, bei dem jedem Käufer ein Verkäufer gegenüberstehen muss, spiegelt dieser Bericht die Stimmung der finanzstarken Akteure wider und dient Tradern als wichtiges Stimmungsbarometer für Rohstoffe, Währungen und Indizes.

Um die Dynamik des Berichts zu verstehen, muss man die darin enthaltenen Händlergruppen analysieren, die im modernen, aufgeschlüsselten Bericht präzise kategorisiert werden. Die erste Gruppe umfasst die Produzenten, Händler, Verarbeiter und Endnutzer, welche auch als klassische kommerzielle Händler oder Hedger bezeichnet werden. Diese Akteure sind physisch am Basiswert interessiert, wie etwa Minenbetreiber bei Gold oder Fluggesellschaften bei Rohöl, und nutzen den Terminmarkt primär zur Absicherung gegen Preisschwankungen, weshalb sie oft antizyklisch agieren. Daneben stehen die Swap-Händler, meist große Banken oder Finanzinstitute, die maßgeschneiderte Absicherungsgeschäfte für ihre Kunden abwickeln und das daraus resultierende Risiko über den Futures-Markt neutralisieren. Für die Identifikation von Markttrends besonders spannend ist die Gruppe des Managed Money, zu der Hedgefonds, registrierte Vermögensverwalter und Commodity Trading Advisors gehören. Diese Händlergruppe verfolgt reine Renditeabsichten, agiert stark trendfolgend und bringt die spekulative Liquidität in den Markt. Abgerundet werden die meldepflichtigen Gruppen durch die sonstigen Reportables, welche große Marktteilnehmer abbilden, die keiner der vorgenannten Kategorien eindeutig zuzuordnen sind. Alle Marktteilnehmer, deren Positionsgröße unter den strengen Meldegrenzen der Aufsichtsbehörde liegt, werden schließlich als nicht-meldepflichtige Positionen zusammengefasst, was im Wesentlichen das Verhalten der Kleinanleger und kleineren Institutionen widerspiegelt.

Ein zentrales Element zur Interpretation dieser Händlerdaten ist das Open Interest, welches die Gesamtzahl aller offenen, noch nicht glattgestellten oder durch Lieferung erfüllten Futures- und Optionskontrakte in einem bestimmten Markt angibt. Im Gegensatz zum reinen Handelsvolumen, das lediglich die Aktivität innerhalb eines Tages misst, zeigt das Open Interest, wie viel Kapital tatsächlich im Markt gebunden ist und ob neuer Fluss in den Markt eintritt oder diesen verlässt. Wenn das Open Interest parallel zu einem steigenden Kurs zunimmt, deutet dies darauf hin, dass die Käufer, oft angetrieben durch die Gruppe des Managed Money, neues Kapital einbringen, was den bestehenden Trend untermauert. Sinkt das Open Interest hingegen bei steigenden Kursen, deutet dies auf Eindeckungen von Short-Positionen hin, was bedeutet, dass der Aufwärtstrend eher an Kraft verliert und auf dünnem Eis steht. Die Kombination aus den spezifischen Käufen oder Verkäufen der einzelnen Händlergruppen im COT-Report und der gleichzeitigen Entwicklung des Open Interest erlaubt es somit zu entschlüsseln, wer den Markt gerade antreibt und wie nachhaltig eine aktuelle Kursbewegung einzuschätzen ist.

Erneuter Test der 1,3150er-Marke

Inzwischen testet das Pfund zum fünften Mal binnen etwas mehr als einem Jahr den horizontalen Support bei 1,315 USD. Unser RW Predator signalisiert auf Wochenbasis eher Erholungspotenzial, befindet sich derzeit jedoch noch im neutralen Terrain.

Es braucht dringend eine Preisbestätigung in Form eines Anstiegs über 1,3225 USD. Gelingt dies, so hellt sich das Bild ultrakurzfristig auf. Endgültig positiv und potenzialträchtig wird es, wenn der Kurs die Marke von 1,3275 überschreitet. Dann wäre Luft bis zur Oberkante der Range bei 1,38 USD.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Es ist eine spekulative Chance aus einer niedrig-volatilen Phase heraus, weshalb wir persönlich die Einsätze etwas reduzieren. Doch die CoT-Daten zeigen erhebliches Potenzial auf, und wir haben konkrete Marken als Trigger herausgearbeitet, bei deren Überschreiten ein positives Szenario deutlich wahrscheinlicher wird. Entsprechend dazu haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf GBP/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 1,2722 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 1,320 USD ergibt sich somit ein Hebel von 26. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PL5M24.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,36 und 1,38 USD

Unterstützungen: 1,3150 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf GBP/USD

Basiswert GBP/USD WKN PL5M24 ISIN DE000PL5M243 Basispreis 1,2722 USD K.O.-Schwelle 1,2722 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 26 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.