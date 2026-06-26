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Überzeichnete 17. Kapitalerhöhung für den Akara Swiss Diversity Property Fund PK



26.06.2026 / 10:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

Der Immobilienfonds Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Fund) hat die vom 18. Mai bis 12. Juni 2026 durchgeführte 17. Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Die Emission wurde überzeichnet, das angestrebte Volumen von CHF 215 Millionen übertroffen. Der Ausgabepreis lag bei CHF 1'155.10 (netto) pro Anteil. Neu sind 2'218'557 Anteile im Umlauf. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am Freitag, 26. Juni 2026.

«Der erfolgreiche Abschluss der 17. Kapitalerhöhung unterstreicht einmal mehr das anhaltend hohe Vertrauen unserer Investorinnen und Investoren in unsere Strategie. Die Überzeichnung zeigt, dass unser fokussierter und qualitativ ausgerichteter Ansatz überzeugt. Wir werden die zusätzlichen Mittel konsequent einsetzen, um das Portfolio weiter zu stärken und nachhaltige Wachstumschancen zu realisieren», erklärt Christoph Jockers, Chief Investment Officer (Akara Fund).

Die aufgenommenen Mittel werden im laufenden Geschäftsjahr gezielt für Akquisitionen sowie zur Finanzierung bestehender Projekte eingesetzt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem strategiekonformen Ausbau des Portfolios, wobei bereits exklusive Transaktionsopportunitäten gesichert werden konnten.

Fondsportrait Akara Diversity PK Der Akara Diversity PK mit einem Gesamtanlagevermögen von über CHF 3.0 Mrd. steht in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen. Zudem können Anlagefonds investieren, sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich aus den genannten, in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Einrichtungen besteht. Die Bewertung der Anteile basiert auf dem NAV, ohne Bildung von Agios / Disagios, was die Volatilität reduziert. Investiert wird in Bestandsliegenschaften sowie in Entwicklungs- und Bauprojekte mit den Nutzungsarten Wohnen und Kommerz (je 50 %, ±15 Prozentpunkte) in der ganzen Schweiz. Es wird eine konstante und ansprechende Ausschüttung, ein langfristiges Wertsteigerungspotenzial und eine breite Diversifikation angestrebt. Die Liegenschaften werden vorwiegend direkt gehalten.

Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw.www.spssolutions.swiss verfügbar. VALOR / ISIN: 33 349 032 / CH033 349 032 1

Medienmitteilung (PDF)

Zug, 26. Juni 2026

Erfolgreicher Abschluss der ersten Kapitalerhöhung im Jahr 2026

Emission überzeichnet – angestrebtes Gesamtvolumen von CHF 215 Millionen übertroffen

Liberierung der Anteilsscheine am 26. Juni 2026

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