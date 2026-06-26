Ukraine greift erneut Chemiewerk in russischer Region Tula an

26. Jun (Reuters) - ⁠Die Ukraine hat in der Nacht zum Freitag erneut eine Chemiefabrik in der russischen Region Tula mit Drohnen angegriffen. Es war der zweite Angriff auf die Anlage binnen zwei Wochen. ‌Die Industrieanlage in Nowomoskowsk rund 200 Kilometer südlich von Moskau sei beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region, ⁠Dmitri Miljajew, ⁠mit. Zudem seien Stromleitungen getroffen und eine Frau verletzt worden. Berichten zufolge handelt es sich bei dem Betrieb um das Azot-Werk.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Fabrik als entscheidend für die russische Sprengstoffproduktion bezeichnet. Azot ist dem ‌Unternehmen zufolge der größte russische Hersteller von ‌Ammoniak und Stickstoffdünger und war laut Selenskyj bereits am 14. Juni attackiert worden. Der neue Angriff war Teil einer massiven ⁠Drohnen-Welle in der Nacht. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, 660 ‌Drohnen über zwölf russischen Regionen ⁠und der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim zerstört zu haben. Dies sei die höchste Anzahl von Drohnen in diesem Jahr gewesen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur ‌Tass.

Die Ukraine hat in diesem ⁠Jahr ihre Drohnenangriffe tief im ⁠russischen Hinterland verstärkt. Ziel dieser Strategie ist es, die russische Wirtschaft zu schädigen und die Kriegsfähigkeit Moskaus zu schwächen. Getroffen wurden unter anderem Öl-Raffinerien und Terminals, Häfen und Industrieanlagen. Um Reparaturarbeiten zu erschweren, greift das ukrainische Militär einzelne Ziele teils mehrfach im Abstand von wenigen Tagen oder Wochen an.

(Bericht von Jekaterīna Golubkova in Tokio ⁠und Mark Trevelyan in LondonBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)