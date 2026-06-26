US-Militär: Haben Angriffe gegen Iran durchgeführt
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben trotz vereinbarter Waffenruhe Angriffe gegen den Iran durchgeführt. Dies sei eine Reaktion auf die Attacke auf ein Frachtschiff am Donnerstag, die die USA dem Iran zuschreiben, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) mit./fsp/DP/stw
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