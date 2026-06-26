Vertagt OpenAI den Börsengang? Sturmwolken verdichten sich.

Markus Koch · Uhr
Thema: Batterien
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Die US-Futures geben heute wieder nach, vor allem der Nasdaq steht unter Druck. Auslöser ist weniger Micron selbst, sondern ein Bericht der New York Times, wonach OpenAI den geplanten Börsengang möglicherweise von Ende 2026 auf 2027 verschieben könnte. Das trifft einen wunden Punkt des KI-Booms: Ein großer Teil der Infrastrukturwelle wird über Kapitalmärkte, neue Aktien, Schulden und hohe Bewertungen finanziert – nicht über freien Cashflow. Wenn OpenAI zögert, könnte das die Geschwindigkeit der KI-Investitionen bremsen und belastet entsprechend SoftBank, Chipwerte und den gesamten AI-Capex-Trade. Gleichzeitig bleiben die Sorgen rund um steigende Memory-Kosten, neue Kapazitäten bei Samsung und SK Hynix sowie der Druck auf die Cashflows der Hyperscaler bestehen. Öl fällt weiter Richtung $72,50 je Brent-Fass, was mittelfristig Inflationsdruck nehmen könnte. Im Fokus stehen heute zudem US-Handelsdaten, Lagerbestände und das finale Michigan-Verbrauchervertrauen.

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