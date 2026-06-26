Vorfahrt für Infrastrukturprojekte - Bundestag beschließt Beschleunigungsgesetz

Berlin, 26. Jun (Reuters) - ⁠Infrastrukturprojekte sollen in Zukunft schneller über die Bühne gehen als bisher. Der Bundestag gab am Freitag mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD grünes Licht für das sogenannte Infrastruktur-Zukunftsgesetz. Größere Projekte zur Modernisierung von Straßen, Brücken, Schienen oder Wasserwegen werden damit als "überragendes öffentliches Interesse" eingestuft. Dadurch dürften die Planungs- und Genehmigungsverfahren für sämtliche Verkehrsbereiche ‌schneller werden. Zudem sollen Doppelprüfungen wegfallen und Verfahren digitaler werden.

"Wir investieren Milliarden in unsere Infrastruktur", sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). "Aber Geld allein saniert keine Brücken, modernisiert keine Schienen und beseitigt keine Engpässe." In der schwarz-roten ⁠Koalition hieß es, ⁠es solle mit dem Gesetz das Signal gesetzt werden, dass die Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur Priorität genieße. Bei einzelnen Projekten könne es Jahre, mindestens aber einige Monate schneller gehen. Bei neuen Planungsvorhaben bekommen Behörden die Vorgabe, innerhalb von drei Monaten zu entscheiden. Sonst gelten Anträge als genehmigt.

Die Koalition hat zur Sanierung der Infrastruktur einen 500 Milliarden Euro schweren, schuldenfinanzierten Sondertopf geschaffen. Ersten Analysen zufolge fließt das Geld bisher aber langsamer ab ‌als geplant. Das soll mit dem neuen Gesetz geändert werden. Kritiker ‌bemängeln, dass keine wirklichen Prioritäten gesetzt würden, sondern alle Projekte Vorrang bekämen. Bislang dauern große Projekte in der Umsetzung teilweise über ein Jahrzehnt.

Projekte, die als "überragendes öffentliches Interesse" oder auch der "öffentlichen Sicherheit" dienend eingestuft sind, bekommen bei Abwägungsentscheidungen in ⁠Behörden oder vor Gericht ein höheres Gewicht. Dann geht es in der Regel schneller, was auch Kosten spart. ‌Umstritten war, ob auch der Bau fehlender Lkw-Parkplätze in die ⁠hervorgehobenen Kategorien fallen sollte. Dies soll nun für größere Stellplätze gelten. Das Bundesverkehrsministerium verwies als Beispiel auf den Donauausbau. Hier habe allein die erforderliche Beteiligung der EU-Kommission wegen naturschutzrechtlicher Fragen fast drei Jahre gedauert. "Künftig kann dieser Verfahrensschritt bei Vorhaben der öffentlichen Sicherheit entfallen."

KOPPELUNG MIT NATURGESETZ

Im Bundestag wurde ‌vier Monate über die Details gerungen. Diese Woche hatten ⁠sich Union und SPD auch darauf verständigt, dass ⁠die Regierung Anfang Juli ein Naturflächenbedarfsgesetz ins Kabinett einbringen soll. Es soll bei Infrastrukturprojekten einen Ausgleich zugunsten der Umwelt schaffen, indem andere Flächen geschützt oder wiederhergestellt werden. Das kann durch Aufforstung oder Schaffung von Grünanlagen geschehen. Auch Geldzahlungen sind in diesem Zusammenhang möglich. In Berlin entstand beispielsweise der Park am Gleisdreieck auf einer ehemaligen Bahnbrache - als ökologischer Ausgleich für die Neubebauung des nahe gelegenen Potsdamer Platzes.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte zuletzt mit Blick auf den Ausbau der Stromnetze das Naturflächenbedarfsgesetz kritisiert. "Wir brauchen die Geschwindigkeit für Infrastruktur." Es müsse aufgepasst werden, dass das SPD-geführte Umweltministerium die Beschleunigung nicht zunichtemache. Trotz der Kritik von Reiche ⁠wird in der SPD-Fraktion fest davon ausgegangen, dass der Gesetzentwurf zeitnah vom Kabinett gebilligt wird.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)