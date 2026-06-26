WDH: Flatexdegiro hebt Jahresprognose nach gutem ersten Halbjahr an

(Im ersten und dritten Absatz wurden Grammatikfehler behoben.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Onlinebroker Flatexdegiro zeigt sich nach einer starken Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 optimistischer für das Gesamtjahr. Die ursprünglich für 2027 gesteckten Ziele sollen nun schon ein Jahr früher erreicht werden, wie das MDax -Unternehmen am Freitag in Frankfurt mitteilte.

Der Vorstand rechne nun mit einem Umsatz von rund 650 Millionen Euro, was einem Wachstum von etwa 16 Prozent gegenüber 2025 entspreche. Bisher wurde hier nur ein Wachstum von 5 bis 10 Prozent auf 588 bis 616 Millionen Euro angepeilt. Zudem soll das Konzernergebnis voraussichtlich bei rund 200 Millionen Euro liegen, ein Anstieg um etwa 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zuletzt hatte das Management hier ein Wachstum um 5 bis 15 Prozent auf 168 bis 184 Millionen Euro auf dem Zettel.

Als Grund für die positive Entwicklung führt das Flatexdegiro ein anhaltendes Umsatzwachstum und die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells an. Das Unternehmen profitiere von einer starken Neukundengewinnung, gestiegener Handelsaktivität und dem Ausbau des Produktangebots.

Die Konzern-Führung plant nun im Februar 2027 neue mittelfristige Ziele vorzustellen.

Am Vormittag verbilligten sich die Papiere des Brokers um knapp drei Prozent auf 35,68 Euro. Zwischenzeitlich betrug der Abschlag sogar 7,7 Prozent. Ein Händler merkte an, dass sich das für 2026 in Aussicht gestellte Konzernergebnis von rund 200 Millionen Euro mit der aktuellen durchschnittlichen Markterwartung decke. "Das Unternehmen zieht also mit der Markterwartung gleich." Nach der jüngsten Kurserholung von unter 30 auf zeitweise über 38 Euro gebe der Kurs nun wieder nach./err/stk/stw