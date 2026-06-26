Wegen Digitalsteuer-Plänen: Trump droht Europäern mit Zöllen

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WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump droht europäischen Ländern mit neuen Zöllen in Höhe von 100 Prozent, sollten sie Digitalsteuern beschließen. Die Zölle würden an die Stelle vereinbarter Zollabkommen treten, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social./jcf/DP/stw

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