Weniger Menschen in Deutschland wegen Wohnungslosigkeit untergebracht

Berlin, 26. ⁠Jun (Reuters) - Die Zahl der wegen Wohnungslosigkeit untergebrachten Menschen in Deutschland ist gesunken. Zum Stichtag 31. Januar 2026 lebten rund 452.900 Personen in Not- oder Gemeinschaftsunterkünften. Dies ist ein Rückgang um fünf Prozent im Vergleich zum ‌Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Die Statistik erfasst jedoch nur Personen in offiziellen Unterbringungen, etwa in Sammelunterkünften. Obdachlose, die ⁠auf der ⁠Straße leben, werden nicht gezählt. Das gilt auch für Menschen, die verdeckt bei Freunden oder Verwandten unterkommen.

Ein Großteil der so erfassten Wohnungslosen besaß den Angaben nach keine deutsche Staatsangehörigkeit. Ihr Anteil lag bei 85 Prozent oder rund 395.700 Personen. Die größte Gruppe bildeten mit ‌128.900 Menschen weiterhin Staatsangehörige aus der Ukraine, ‌wo der russische Angriffskrieg eine Flüchtlingswelle auslöste. Ihre Zahl ging jedoch um sechs Prozent zurück. Dagegen stieg die Zahl der wohnungslosen Deutschen um zwei ⁠Prozent auf 67.200.

Den Daten zufolge waren die Betroffenen oft jung. Das Durchschnittsalter ‌lag bei 31 Jahren. 41 ⁠Prozent waren jünger als 25 Jahre. Rund 57 Prozent der erfassten Personen waren männlich. Alleinstehende bildeten mit 35 Prozent die größte Gruppe, gefolgt von Paaren mit Kindern mit 33 Prozent. Weitere ‌17 Prozent der Untergebrachten waren ⁠Alleinerziehende mit ihren Kindern. Paare ohne ⁠Kinder machten vier Prozent aus. Sieben Prozent entfielen auf sonstige Mehrpersonenhaushalte wie etwa Wohngemeinschaften.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen waren mit rund 104.700 die meisten Menschen betroffen. Dahinter folgten Baden-Württemberg mit 90.800 und Berlin mit 57.600 Personen. Die Statistik erfasst Personen, die vorübergehend in einer Unterkunft leben, ohne über einen eigenen Mietvertrag zu verfügen. Dies schließt auch Geflüchtete mit anerkanntem Schutzstatus ein, sofern sie noch keine ⁠eigene Wohnung gefunden haben, erklärte das Bundesamt.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)