Kolumne von Heiko Böhmer

Die Märkte schreiben gerade eine einzige Geschichte. Die heißt KI. Wer KI hat, steigt. Wer KI nicht hat — oder wo der Markt glaubt, KI könnte es gefährden — fällt. Diese Logik beherrscht seit Monaten das Geschehen. Diese Sicht ist nicht falsch – aber unvollständig. Genau das bietet eine Chance.

Das Signal: Steigende Gewinne, fallender Kurs

Nehmen wir Microsoft. Operativ ist das Unternehmen heute besser aufgestellt als vor drei Jahren: Die Gewinne steigen, die Margen wachsen und das Cloud-Geschäft brummt. Und trotzdem ist die Aktie zuletzt gefallen.

Korrektur? Ja. Krise? Nein.

Für einen Value-Investor ist das genau der Moment, in dem man hellhörig wird. Wenn die operative Qualität eines Unternehmens nachlässt und der Kurs fällt — das ist eine Sache. Wenn die Qualität steigt und der Kurs trotzdem fällt, ist das eine andere. Das zweite ist interessant. Das erste ist eine Warnung.

Zigarrenstummel war gestern

Klassisches Value Investing — der Ansatz von Benjamin Graham, dem akademischen Lehrmeister von Warren Buffett — funktionierte nach einer einfachen Logik: Kaufe Aktien mit maximalem Abschlag zum fairen Wert, warte auf die Korrektur, verkaufe.

Graham nannte das Zigarrenstummel-Investing. Weggeworfene Stummel, die noch einen letzten Zug hergeben — und dann Schluss. Das klingt nicht glamourös. Und es funktioniert heute auch nicht mehr besonders gut. Die Unterbewertungen haben sich in den vergangenen Jahren schlicht nicht abgebaut. Der Markt wollte Wachstum, keine Substanz.

Modern Value denkt das anders. Nicht: Hauptsache billig. Sondern: Qualität zu einem vernünftigen Preis. Der entscheidende Unterschied ist, dass man Unternehmen kauft, die langfristig überdurchschnittliche Kapitalrenditen erwirtschaften — und diese nicht nur einmalig, sondern über viele Jahre hinweg. Das haben Warren Buffett und Charlie Munger gezeigt. Es war die Lektion, die Buffett von Graham gelernt — und dann weiterentwickelt hat.

Wo wir heute Chancen sehen

Die aktuelle KI-Angst hat viele Qualitätsunternehmen zu Unrecht abgestraft. SAP ist ein Beispiel. Anfang des Jahres wurde alles, wo Software draufstand, verkauft — als ob Claude morgen alle Unternehmens-IT ersetzen würde. Das Pendel ist zu weit ausgeschlagen.

Zwei Bereiche gefallen uns gerade besonders. Versicherungen — nicht Banken, deren Bilanzen zu komplex sind. Versicherungsunternehmen mit stabilen Cashflows und solider Zeichnungspolitik. Und dann die sogenannten Serienakquisiteure: Unternehmen in fragmentierten Nischen, die systematisch kleinere Mitbewerber übernehmen — aus dem eigenen Cashflow, ohne exzessive Verschuldung. Sunbelt Rentals, ein Baumaschinen-Verleiher in den USA, ist so ein Fall. Langweiliges Geschäftsmodell. Hohe Cashflows. Stetiges Wachstum. Genau das, was wir suchen.

Und was ist in einer solchen Phase das größte Risiko? Es ist nicht eine Marktkorrektur – es ist das Nichtstun.