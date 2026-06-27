Raumfahrt-ETFs im Check: SpaceX, Rocket Lab & der Billionen-Markt













Die Raumfahrt ist längst mehr als Raketen, Mondmissionen und Science-Fiction. Mit dem Börsengang von SpaceX, dem rasanten Wachstum von Starlink und der zunehmenden Bedeutung von Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung, Verteidigung und Weltrauminfrastruktur rückt die sogenannte Space Economy immer stärker in den Fokus von Anlegern. Der Markt umfasst bereits heute mehrere hundert Milliarden US-Dollar und könnte in den kommenden Jahren die Billionenmarke überschreiten. Sinkende Startkosten, wiederverwendbare Raketen und neue Geschäftsmodelle rund um Satelliteninternet, Direct-to-Device-Kommunikation und Daten aus dem All machen Raumfahrt zu einem der spannendsten Zukunftsthemen an der Börse.





Doch ist der Boom bei Raumfahrt-ETFs eine echte langfristige Investmentchance oder bereits der nächste große Hype? Im neuen ETF-Format werfen Roland Jegen und Andreas Bernstein einen praxisnahen Blick auf die wichtigsten Wachstumstreiber, die Wertschöpfungskette der Space Economy und vier konkret handelbare Raumfahrt-ETFs. Dabei geht es um bekannte Namen wie SpaceX und Rocket Lab, aber auch um Satellitenbetreiber, Verteidigungswerte, Technologiekonzerne und spezialisierte New-Space-Unternehmen. Anleger erfahren, welche ETFs das Thema besonders rein abbilden, wo SpaceX bereits eine Rolle spielt, welche Risiken durch hohe Bewertungen, Volatilität und kleine Fondsvolumina entstehen – und warum Raumfahrt-ETFs eher als spannende Beimischung denn als klassisches Basisinvestment ins Depot gehören.





Fragen können auch in der nächsten Sendung im Juli direkt im Webinar gestellt werden. Hier geht es zur Anmeldung.

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