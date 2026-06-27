Zwischen Hype und Realität: Das KI-Narrativ auf dem Prüfstand
decentralist.de · Uhr
Milliarden fließen in KI, doch das wirtschaftliche Umfeld wird rauer. Hohe Energiekosten, ausbleibende Zinssenkungen und erste Zweifel der Investoren stellen die Wachstumsstory auf den Prüfstand. Gerät das KI-Narrativ ins Wanken?
Quelle: Adobe.com/Acronym
Die am Donnerstag veröffentlichten US-Inflationsdaten haben die Märkte ordentlich durchgeschüttelt. Der US-PCE-Preisindex – das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß - ist auf 4,1 Prozent gegenüber Vorjahr angestiegen, gegenüber 3,8 Prozent im Vormonat. Damit erreicht der Index den höchsten Wert seit drei Jahren.
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