29,4 Grad: Rekord für wärmste Nacht in Deutschland

dpa-AFX · Uhr
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OFFENBACH (dpa-AFX) - Die vergangene Nacht war nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes die wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen in Deutschland. Der Rekord wurde im ostsächsischen Kubschütz aufgestellt, dort sank die Nachttemperatur nicht unter 29,4 Grad./chs/DP/zb

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