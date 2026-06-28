Bahrain bestätigt Angriffe Irans

MANAMA (dpa-AFX) - Der Golfstaat Bahrain hat die jüngsten Angriffe des Irans mit Drohnen und Raketen bestätigt. Das Außenministerium in Manama sprach von einer "gefährlichen Eskalation", die einem "bewussten Muster wiederholter Angriffe" gegen das Land folge. Der Iran halte an seinem Kurs fest und sei mit Blick auf das Rahmenabkommen mit den USA über ein Ende der Gewalt "allein verantwortlich" dafür, die noch bleibenden Chancen auf eine Deeskalation zu untergraben.

Die Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) griffen nach eigenen Angaben Ziele in Bahrain sowie Kuwait an. Man habe Infrastruktur des US-Militärs in beiden Ländern zerstört, hieß es in einer Mitteilung. In Bahrain seien Ziele des wichtigen US-Marinestützpunkts getroffen worden.

In Bahrain heulten mehrfach die Alarmsirenen. Das Innenministerium rief die Einwohner über die Plattform X auf, ruhig zu bleiben und sich in Sicherheit zu begeben. Ein Wohngebäude wurde im Zuge des Angriffs beschädigt, wie das Innenministerium mitteilte. Tote habe es nicht gegeben.

Kuwait und Bahrain sind Verbündete der USA in der Golfregion und beheimaten Truppen des US-Militärs. Die Angriffe folgten auf einen US-Vergeltungsschlag gegen den Iran. Grund dafür sei ein Angriff des Irans auf einen Frachter gewesen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom mit./gma/DP/zb