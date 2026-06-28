dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Persistent will IT-Dienstleister Nagarro für eine Milliarde Euro kaufen

MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Nagarro steht vor einer Übernahme durch den indischen Konzern Persistent . Der Technologiedienstleister aus Indien bietet 81 Euro je Nagarro-Aktie, wie die beiden Unternehmen in der Nacht auf Samstag in München mitteilten. Das ist etwa doppelt so viel wie die Nagarro-Aktie zum Xetra-Schluss am Freitag gekostet hatte. Mit dem Angebotspreis wird das Nagarro-Aktienkapital mit etwas mehr als einer Milliarde Euro bewertet. Persistent kam zuletzt auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet gut sieben Milliarden Euro.

US-Regierung lässt Zugang zu neuer KI von OpenAI beschränken

SAN FRANCISCO - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI schränkt auf Forderung der US-Regierung den Zugang zu seinem neuesten KI-Modell ein. Zugriff auf die Vorschau-Version von Modellen der GPT-5.6-Reihe bekomme nur eine abgestimmte kleine Gruppe von Partnern, denen man vertraue, teilte OpenAI mit. Die eingeschränkte Veröffentlichung sei von der Regierung verlangt worden.

Lies: VW könnte China-Modelle in Deutschland bauen

HANNOVER - Der kriselnde Autokonzern Volkswagen könnte nach Ansicht von Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies künftig auch in China entwickelte Konzernmodelle in Deutschland produzieren. Dadurch ließen sich die Werke besser auslasten und Arbeitsplätze sichern, sagte der SPD-Politiker und VW-Aufsichtsrat der Deutschen Presse-Agentur.

Salzgitters Bürgermeister Klingebiel verärgert über VW

SALZGITTER - Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel hat verärgert auf die Berichte zu Plänen zum Stellenabbau bei Volkswagen reagiert. "Erst im Dezember 2024 haben sich der VW-Vorstand, der VW-Aufsichtsrat, die VW-Betriebsräte und die IG Metall nach intensiven Verhandlungen auf ein gemeinsames Zukunftskonzept geeinigt, das bereits einen zwar sozialverträglichen, aber dennoch schmerzlichen Stellenabbau auf der Zeitachse vorgesehen hat. Dafür wurde vereinbart, alle VW-Standorte zu erhalten und die Beschäftigungsgarantie zu verlängern", sagte der CDU-Politiker.

Neustart nach Krise: Rennrad-Bauer Canyon setzt auf E-Bikes

FRANKFURT/KOBLENZ - Mit E-Bikes und Innovationen für mehr Sicherheit will der Fahrradhersteller Canyon nach schwierigen Jahren raus aus der Krise. Zur Branchenmesse Eurobike in Frankfurt verkündete das Unternehmen die Eröffnung eines E-Bike-Zentrums am Koblenzer Hauptsitz.

Händler senken Preise für Markenkaffee

STUTTGART/DÜSSELDORF - Nach den ersten Preissenkungen bei Eigenmarken wird nun auch Kaffee von Jacobs, Lavazza und Co. wieder etwas günstiger. Die großen Lebensmittelhändler senken die Preise dieser Marken. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Verband: Zementverbrauch auf Niveau vor Zweitem Weltkrieg

BERLIN - Die Baustoffindustrie in Deutschland steckt nach Ansicht des Branchenverbands in einer historischen Krise. Diese betreffe nahezu alle Sektoren, die in den Hoch- und Tiefbau liefern, sagte der Präsident des Bundesverbandes Baustoffe - Steine und Erden (BBS), Dominik von Achten, der Deutschen Presse-Agentur. Der Verbrauch von Zement liege in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern wie Frankreich auf dem Niveau vor dem Zweiten Weltkrieg.

Mehr Freiraum bei Öffnungszeiten für Apotheken

BERLIN - Apotheken sollen flexibler öffnen können. Bisher sind sie zur ständigen Dienstbereitschaft mit Befreiungen verpflichtet, woraus feste Zeiten resultieren - etwa werktags von 8.00 bis 18.30 Uhr. Künftig soll gelten, "dass die Dienstbereitschaft an einem Tag oder mehreren Tagen in der Zeit von Montag bis Freitag für jeweils bis zu sechs Stunden während der ortsüblichen Geschäftszeiten aufrechterhalten bleibt." Das sieht eine Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums vor, die am 10. Juli in den Bundesrat kommt.

Bayern fühlt sich bei Windrad-Vergabe vom Bund benachteiligt

MÜNCHEN - Die bayerische Staatsregierung hat das Vergabeverfahren der Bundesnetzagentur für den Ausbau von Windrädern massiv kritisiert. Sowohl Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sehen in der aktuellen Praxis eine Benachteiligung für Süddeutschland und fordern Änderungen im laufenden Reformverfahren für das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG).

ROUNDUP: Fernpass-Sperre - Erneut Alpenverkehrs-Demo ohne Chaos

REUTTE - Ein Monat nach der Sperre der Brenner-Route ist im österreichischen Bundesland Tirol die wichtige Fernpass-Strecke für Anwohner-Demonstrationen gesperrt worden. Auch nach diesem Protest gegen die Verkehrsbelastung in den Alpen blieb ein Stau-Chaos vorerst aus, wie ein Experte des österreichischen Autofahrerclubs ÖAMTC sagte.

Weitere Meldungen -Keine S-Bahnen zwischen Friedrichstraße und Zoo - Baustelle -Wegen Hitze: Bahn rät von nicht notwendigen Reisen ab -630 Menschen bleiben in Zug ohne Klimaanlage stecken -'Brauche dringend zwei Ventilatoren' - Kühlung ist Trumpf -Preis für Shisha-Tabak könnte sich verdoppeln -Finale Staffel von 'Maxton Hall' startet im Dezember -Merz will Gesundheitswirtschaft stärken -'Niemand hielt das für möglich': Nasa will Satelliten retten -Sachsens Minister drängt vor Chipfabrik-Eröffnung auf Tempo -Hitzeschäden bremsen Verkehr auf Autobahnen -Grüne für regionale Strompreise -Hubschrauber von Saudi-Arabiens Ölkonzern stürzt ab - 14 Tote

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he