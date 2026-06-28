EQS-News: VARON begeht die „Love Your Lungs Week" mit einem Aufruf, der Gesundheit der Atemwege im Sommer europaweit Priorität einzuräumen

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VARON begeht die „Love Your Lungs Week" mit einem Aufruf, der Gesundheit der Atemwege im Sommer europaweit Priorität einzuräumen



29.06.2026 / 01:45 CET/CEST

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Da die Pollensaison noch andauert und die Nutzung von Klimaanlagen zunimmt, zeigt VARON, wie sich die richtige Sauerstoffversorgung in den Sommeralltag zu Hause und unterwegs integrieren lässt

PARIS, BERLIN und LONDON, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der Sommer in Deutschland, Großbritannien und Frankreich bringt oft eine Mischung aus anhaltendem Pollenflug, steigenden Temperaturen und langen Aufenthalten in klimatisierten Räumen mit sich. All dies kann sich unbemerkt auf den Atemkomfort auswirken. Anlässlich der Love Your Lungs Week ruft VARON Familien in ganz Europa dazu auf, ihre eigene Atmung sowie die ihrer alternden Eltern oder Angehörigen genauer zu beobachten, und hebt gleichzeitig hervor, wie dieSauerstoffkonzentratoren des Unternehmens darauf ausgelegt sind, dieses Bewusstsein sowohl zu Hause als auch unterwegs zu fördern.

Die Raumluftqualität findet in der Regel weniger Beachtung als die Pollenbelastung im Freien, doch durch die Umwälzung der klimatisierten Luft können Räume in den wärmeren Monaten trocken und stickig werden. Für Haushalte mit Bedarf an einem Management der Atemluftanforderungen wurden die stationären und tragbaren Sauerstoffkonzentratoren von VARON so konzipiert, dass sie sich an die wechselnden Bedingungen im Sommer anpassen.

Der Sauerstoffkonzentrator VH-2 Pro Wheel Edition bietet zu Hause einen einstellbaren kontinuierlichen Durchfluss mit neun Stufen von 1 bis 9 und erreicht bei niedrigeren Durchflussstufen eine Konzentration von etwa 93 %. Dank der Lenkrollen lässt sich die stetige Sauerstoffversorgung von Raum zu Raum bewegen, während die geräuscharme Bauweise mit einem Geräuschpegel von maximal 45 Dezibel für ungestörte Ruhe sorgt. Das Gerät dient gleichzeitig als Vernebler, verfügt über einen abnehmbaren Befeuchterbehälter für einen sanfteren Luftstrom und bietet Sprachansagen sowie einen SOS-Alarm für zusätzliche Sicherheit – besonders nützlich für ältere Menschen oder Schwangere, die ihre Atemwegsgesundheit zu Hause im Blick behalten möchten.

Für den Einsatz außerhalb des Hauses liefert der tragbare Sauerstoffkonzentrator VP-2 Sauerstoff im Impulsfluss mit fünf einstellbaren Stufen bei ähnlichen Konzentrationswerten. Das Gerät wiegt weniger als 2,5 kg und kombiniert sensorbasierte und automatische Abgabemodi, um auch bei flacher Atmung eine zuverlässige Sauerstoffversorgung zu gewährleisten. Der austauschbare Akku, der in den Ausführungen 6360 mAh oder 10400 mAh erhältlich ist, ermöglicht eine längere Nutzungsdauer an langen Sommertagen – sei es im Garten, bei einem Familienbesuch oder auf einer Autoreise.

VARON legt weiterhin großen Wert auf die regelmäßige Wartung seiner Produkte und empfiehlt regelmäßige Filterwechsel sowie die Reinigung der Kanülen, um eine gleichbleibende Sauerstoffzufuhr während der gesamten Sommersaison zu gewährleisten.

Weitere Informationen zu den Heim- und tragbaren Sauerstoffkonzentratoren von VARON erhalten Sie bei autorisierten Händlern in Deutschland, Großbritannien und Frankreich.

Medienkontakt:

Website:VARON Sauerstoffkonzentratoren

E-Mail: support@varoninc.uk

Cision

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