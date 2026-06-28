Erneut Angriffe auf Kiew - ein Verletzter

dpa-AFX · Uhr
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KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht erneut angegriffen worden. Laut einem Bericht des "Kyiv Independent" waren mehrere Explosionen zu hören. Nach Angaben von Militärverwaltungschef Timur Tkatschenko wurde im Stadtteil Darnyzja mindestens eine Person verletzt. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor bei Telegram Gefahr durch ballistische Waffen aus dem Norden gemeldet. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte auf Telegram mit, die Luftabwehr sei im Einsatz. Er rief die Einwohnerinnen und Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg./gma/DP/zb

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