Erneut Temperaturrekord in Deutschland: 41,5 Grad gemessen
dpa-AFX · Uhr
OFFENBACH (dpa-AFX) - Den zweiten Tag in Folge hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach vorläufigen Angaben einen Temperaturrekord in Deutschland registriert: Der vorläufige Höchstwert von 41,5 Grad wurde um 16.20 Uhr in Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt gemessen, wie der Wetterdienst auf Anfrage mitteilte./lig/DP/zb
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