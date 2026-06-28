Grünen-Fraktionschefin Dröge fordert 'Abkühl-Sofortprogramm'

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BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge fordert, angesichts der aktuellen Hitzewelle Maßnahmen zu ergreifen. "Deutschland braucht ein Abkühl-Sofortprogramm, um Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Kitas und Schulen zu klimatisieren", sagte Dröge der "Bild am Sonntag". Es brauche volles Tempo beim Ausbau von Klimaanlagen in Verbindung mit Solaranlagen. "Wir schlagen ein neues Förderprogramm für "Klima-Solar-Anlagen" vor." Denn die Hitze untertags gehe mit hoher Sonneneinstrahlung und damit besonders viel Solarertrag einher, so Dröge./asn/DP/zb

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