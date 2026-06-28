Kolumne von Stefan Riße

Preiskampf könnte KI-Rally beenden

Acatis · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Nicht überzogene Bewertungen, sondern überzogene Gewinnerwartungen könnten zur größten Gefahr für den KI-Boom werden. Warum die Geschichte von Cisco, Novo Nordisk und der Dotcom-Blase Anlegern heute wichtige Lehren liefert.

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Quelle: LookerStudio/Shutterstock.com

Die aktuelle Zeit wird immer wieder – auch von mir hier schon vielfach – mit der um die Jahrtausendwende verglichen. Damals gab es einen großen Technologie-Boom mit der Verbreitung des Internets. Aktuell sehen wir einen solchen Boom bei Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, seitdem diese sich in vielen Teilen unseres Lebens und der Wirtschaft etabliert.

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