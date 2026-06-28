Kolumne von Stefan Riße

Preiskampf könnte KI-Rallye beenden
onvista-Partners · Uhr
Nicht überzogene Bewertungen, sondern überzogene Gewinnerwartungen könnten zur größten Gefahr für den KI-Boom werden. Warum die Geschichte von Cisco, Novo Nordisk und der Dotcom-Blase Anlegern heute wichtige Lehren liefert.
Quelle: LookerStudio/Shutterstock.com
Die aktuelle Zeit wird immer wieder – auch von mir hier schon vielfach – mit der um die Jahrtausendwende verglichen. Damals gab es einen großen Technologie-Boom mit der Verbreitung des Internets. Aktuell sehen wir einen solchen Boom bei Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, seitdem diese sich in vielen Teilen unseres Lebens und der Wirtschaft etabliert.
Weiterlesen mit onvista Plus
Dein Vorsprung an der Börse
Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
- Trading-Setups & Investmentideen
- Bequem per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen
- Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
Jetzt 7 Tage gratis lesen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Kolumne von Heiko BöhmerQualitätsaktien: Wenn der Markt nicht hinsieht, lohnt es sich genauer zu schauengestern, 15:21 Uhr · onvista-Partners
Die deutsche NvidiaTrading-Chance Infineon: Potenzial bis 150 Euro?!24. Juni · Trading-Chance-Redaktion
Kommentar nach der ersten BörsenwocheSpaceX wird noch viele Milliarden erschaffen - und vernichten21. Juni · onvista
Plus-Analysen
Kolumne von Alexander MayerZwischen Hype und Realität: Das KI-Narrativ auf dem Prüfstandgestern, 06:28 Uhr · decentralist.de