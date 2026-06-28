Kuwait meldet feindliche Raketen- und Drohnenangriffe

KUWAIT/ MANAMA (dpa-AFX) - Nach einem erneuten US-Angriff auf Ziele im Iran gibt es Berichte über Explosionen in den mit den USA verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain. Die kuwaitische Luftabwehr wehre derzeit feindliche Raketen- und Drohnenangriffe ab, teilte die Armee des Golfstaates auf der Plattform X mit. Der iranische Sender Press TV berichtete auch über Explosionen in Bahrain. Das Innenministerium von Bahrain teilte auf X mit, es seien Alarmsirenen ausgelöst worden. Man fordere die Einwohner des Landes auf, Ruhe zu bewahren und sich in Sicherheit zu begeben.

Die US-Streitkräfte hatten zuvor nach eigenen Angaben erneut einen Vergeltungsschlag gegen den Iran verübt. Es war der zweite US-Angriff auf den Iran seit der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den beiden Ländern Mitte Juni. Erst in der Nacht zum Samstag hatten die USA gemeldet, iranische Raketen- und Drohnenlagerstätten sowie küstennahe Radaranlagen aus der Luft angegriffen zu haben - als Reaktion auf die Attacke auf ein Frachtschiff am Donnerstag./gma/DP/zb