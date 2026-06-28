Chartzeit Marktbericht 28.06.2026

Nasdaq unter Druck, Bullenmarkt intakt: Warum Anleger gelassen bleiben können

onvista · Uhr

Technologiewerte standen in dieser Woche massiv unter Druck. Auslöser waren neue Zweifel am KI-Boom, mögliche Verzögerungen beim OpenAI-Börsengang und Sorgen über die Finanzierung der milliardenschweren Infrastrukturinvestitionen.

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Quelle: Marek Masik/Shutterstock.com

Diese Woche stand ganz im Zeichen der Technologiewerte, und zwar im negativen Sinne. Der S&P 500 verlor auf Wochensicht 1,95 Prozent und schloss bei 7.354 Punkten, während der Nasdaq Composite mit einem Minus von 4,60 Prozent auf 25.297 Punkte deutlich härter abgestraft wurde. Der Freitag war für den Nasdaq bereits die fünfte Verlustsitzung in Folge.

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