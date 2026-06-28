Nasdaq unter Druck, Bullenmarkt intakt: Warum Anleger gelassen bleiben können

Diese Woche stand ganz im Zeichen der Technologiewerte, und zwar im negativen Sinne. Der S&P 500 verlor auf Wochensicht 1,95 Prozent und schloss bei 7.354 Punkten, während der Nasdaq Composite mit einem Minus von 4,60 Prozent auf 25.297 Punkte deutlich härter abgestraft wurde. Der Freitag war für den Nasdaq bereits die fünfte Verlustsitzung in Folge.

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