Aktien Asien: Gewinne nach schwachem Wochenausklang - Hongkong stark erholt

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben sich am Montag freundlich präsentiert. Für Beruhigung sorgten Berichte, denen zufolge die USA und der Iran nach den jüngsten gegenseitigen Angriffen nun wieder auf Verhandlungen setzen. Vor allem an der seit Wochen überwiegend schwachen Börse in Hongkong ging es deutlich bergauf.

Die USA und der Iran hätten vereinbart, die gegenseitigen Angriffe einzustellen, bevor diese Woche die Friedensgespräche über die Straße von Hormus und andere Themen zur Beendigung des Krieges wieder aufgenommen würden, berichtete das Nachrichtenportal Axios. Dies ist ein Zeichen der Deeskalation nach mehreren Tagen gegenseitiger Vergeltungsangriffe, die den brüchigen Waffenstillstand auf die Probe gestellt hatten.

Zum Handelsende schaffte der japanische Nikkei 225 ein Plus von 0,2 Prozent auf 69.468 Punkte. Damit konnte er sich nach den jüngsten, deutlichen Gewinnmitnahmen im Nachgang des Rekordhochs vor einer Woche etwas stabilisieren. Die Aktien des Halbleiterherstellers Kioxia Holdings weiteten indes mit einem deutlichen Minus die jüngste Korrektur aus.

Eine Stabilisierung verzeichnete derweil auch der südkoreanische Kospi mit einem Gewinn von 0,2 Prozent auf 8.425 Punkte. Hier sorgte die Nachricht der Regierung, dass ein Unternehmens-Konsortium unter Führung von Samsung und SK Group zwei Chipfabriken bauen wollen, für gute Laune.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen berappelte sich um 0,9 Prozent auf 4.912 Punkte. Hier half auch ein Bericht, wonach die heimische Notenbank den Banken bei ihrem neu eingeführten Instrument der Übernacht-Repo-Geschäfte offenbar etwas billiger als von Experten erwartet Geld geliehen hat.

Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong unternahm am Montag einen erneuten Erholungsversuch - er legte um 2 Prozent auf 23.122 Punkte zu.

Für den zuletzt schon moderat freundlichen australischen S&P ASX 200 ging es um weitere 0,7 Prozent auf 8.823 Punkte hoch./gl/stk