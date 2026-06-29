ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für UBS auf 45 Franken - 'Buy'

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 40 auf 45 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl die Großbank seit der Übernahme der Credit Suisse stets den Fokus auf das Kerngeschäft gerichtet und in den meisten Quartalen der letzten drei Jahre eine starke Geschäftsentwicklung verzeichnet habe, hätten sich viele Anleger bis vor kurzem noch auf die negativen regulatorischen Auswirkungen der neuen Schweizer "Too big to fail"-Regelung konzentriert, schrieb Benjamin Goy in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Mittlerweile wende sich die Anlegerstimmung jedoch wieder dem Kerngeschäft zu. Denn die UBS erhöhe die Kapitalrendite, und die Kapitalmärkte böten weiterhin sehr gute Rahmenbedingungen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET

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